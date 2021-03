El youtuber que prefirió grabar el tiroteo de Orlando a ayudar a las víctimas

Más de tres horas de transmisión en directo desde los alrededores de un supermercado de Boulder, Colorado. Eso hizo Dean Schiller, quien se identifica como periodista, cuando se dio cuenta de que había un tiroteo en el King Soopers del que acababa de salir. Schiller usa su teléfono móvil para retransmitir para el canal de YouTube de ZFG Videography. Empieza pidiendo que alguien llame a emergencias. Justo en la puerta del supermercado escucha varios tiros y graba a varias personas en el suelo, uno en el interior del supermercado. En los minutos siguientes, grabó la primera entrada en solitario del policía que se presume es Eric Talley, antes que lleguen los refuerzos, y 30 segundos después se oyeron disparos. Talley murió en el tiroteo.

Imagen del video grabado por el youtuber

Su transmisión atrajo a más de 30.000 espectadores a medida que se desarrollaba la escena. En un momento, grabó a un hombre esposado bajo custodia policial que vestía solo ropa interior y parecía tener sangre en la pierna. Y lo que aparentemente parecía la detención de otra persona.

Schiller se identifica repetidamente como periodista y se enfrenta a los agentes que le piden que se marche por su seguridad. “Hagan su trabajo”, les dice. Finalmente fue sacado del área y rápidamente entrevistado por varias televisiones y otros medios.

Las redes sociales se dividieron entre los que elogian su trabajo y valentía y los que critican la transmisión porque Schiller camina junto a las víctimas sin brindar ayuda. También fue criticado por revelar información policial táctica que podrían haber visto los sospechosos durante la crisis que se desarrollaba. Las autoridades pidieron a los medios de comunicación que no revelaran información táctica. Otras personas hablan de los mensajes y las llamadas que recibe Schiller en su móvil (a los que no contesta). “Qué tipo más íntegro... su amigo le llama desde dentro de la tienda y no contesta porque era más importante retransmitir los cuerpos en directo”, dice uno de los comentarios.

El vídeo solo puede verse en Youtube, y hay escenas que pueden herir la sensibilidad de algunos usuarios.