Los ingleses podrían veranear en España sin cuarentena a la vuelta

Los destinos más populares de vacaciones para los británicos podrán abrirse a finales de junio de acuerdo con el plan del gobierno para aliviar las restricciones por el coronavirus, una buena noticia para el turismo español, que espera la llegada de turistas británicos al comienzo de la temporada alta de verano.

El Gobierno del Reino Unido revelará en mayo qué países considera más o menos seguros como destino de viaje en un sistema por colores -verde, naranja y rojo- que determinará a su vez las medidas que exigirá a los viajeros para evitar la propagación del coronavirus, informa Efe.

Según este esquema, el Gobierno permitirá viajar sin cuarentena desde el 17 de mayo -”como pronto”- a un pequeño número de países “incluidos en la lista verde”, que son los que tienen un alto nivel de vacunación. Las personas que regresan de los países “ámbar” y “rojos” aún tendrían que entrar en cuarentena a su regreso.

El ministro de Transporte, Grant Shapps, presentó este viernes este nuevo mecanismo “de semáforo”, anteriormente anunciado, por el que los viajeros a los países “verdes” sí tendrán que someterse a dos tests, antes y después de volver, si bien no tendrán que hacer cuarentena.

Quienes vayan a territorios “naranja” deberán aislarse diez días a su regreso y hacerse una prueba antes de volver y dos ya en este país (con la opción de una tercera al quinto día de regreso si se quiere acortar el aislamiento). Los viajeros a países “rojos”, cuya visita estará presumiblemente restringida, tendrán que hacer cuarentena en un hotel designado además de ese mínimo de tres pruebas diagnósticas.

Para clasificar a los países, el Gobierno mirará el progreso de su plan de vacunación, el grado de infección, la presencia de variantes de riesgo del virus y la fiabilidad de los datos científicos.

Shapps dijo que en mayo confirmará también cuándo podrán retomarse los viajes al extranjero -prohibidos actualmente salvo en casos esenciales especificados-, en una fecha no anterior al día 17 de ese mes. Una vez entren en vigor los cambios, los viajeros no tendrán que presentar ninguna razón válida para abandonar Reino Unido y, pese a la cautela, el Gobierno ha comenzado a lanzar mensajes de optimismo. “Por primera vez puedo decir que no desaconsejo reservar vacaciones”, ha dicho en la BBC el ministro de Transporte, Grant Shapps.

El ministro asegura que trabaja para abaratar el coste de los tests, entre críticas de los sectores de la aviación y turístico de que estas condiciones dificultarán viajar a los ciudadanos con menos recursos económicos.

Shapps subrayó que el sistema presentado hoy permitirá retomar los viajes internacionales de manera “segura y sostenible” e indicó que la lista semáforo y los requisitos se revisarán de nuevo no más tarde del 31 de julio y posteriormente el 1 de octubre.

Más de 31 millones de personas han recibido al menos una dosis de alguna de las tres vacunas disponibles en Reino Unido, entre ellas más de seis millones que ya han completado la pauta con una segunda inyección. El Ministerio de Sanidad británico ha confirmado hasta la fecha 4.370.321 casos y 126.928 fallecidos por COVID-19.