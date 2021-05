Las impactantes imágenes del volcán Nyiragongo que ha dejado a miles de personas sin hogar en el Congo

Sin previo aviso, torrentes de lava llegaron a las aldeas después del anochecer en el este del Congo sin previo aviso, dejando al menos 15 personas muertas en medio del caos y destruyendo cientos de hogares, dijeron funcionarios y sobrevivientes. La erupción del monte Nyiragongo el sábado por la noche obligó a unas 5.000 personas a huir de la ciudad de Goma a través de la frontera cercana hacia Ruanda, mientras que otras 25.000 buscaron refugio al noroeste en Sake, dijo el domingo la agencia de la ONU para la infancia.

Vista general desde un barrio de Ruanda del volcán Monte Nyiragongo cuando hizo erupción sobre Goma

Goma logró salvarse en gran medida de la destrucción masiva causada por la última erupción del volcán en 2002. Cientos murieron entonces y más de 100.000 personas se quedaron sin hogar. Pero en los pueblos periféricos más cercanos al volcán, el domingo estuvo marcado por el dolor y la incertidumbre. Se han confirmado al menos 15 muertes, pero es probable que el número aumente. Nueve de las víctimas murieron en un accidente de tráfico mientras la gente huía. Otros cuatro murieron cuando intentaban escapar de una prisión, mientras que dos murieron quemados, dijo el domingo el portavoz del gobierno Patrick Muyaya. Se teme que haya más de 170 niños desaparecidos y otros 150 han sido separados de sus familias, según Unicef, que dijo que se establecerían centros para ayudar a los menores no acompañados.

Varias personas caminan cerca de sus casas destruidas por la erupción del volcán Nyiragongo cerca de Goma

La lava se detuvo cerca del distrito de Buhene, en las afueras de Goma, enterrando cientos de casas e incluso grandes edificios. Es probable que los esfuerzos de reconstrucción lleven meses. “Todas las casas en el vecindario de Buhene fueron quemadas”, dijo Innocent Bahala Shamavu a la agencia de noticias Associated Press.

Los residentes recogen los restos de sus hogares destruidos

Aline Bichikwebo y su bebé lograron escapar cuando el flujo de lava llegó a su aldea, pero sus padres murieron. Bichikwebo dice que trató de rescatar a su padre, pero no tuvo fuerza suficiente como para llevarlo a un lugar seguro antes de que la lava incendiara la casa de la familia. “Estoy pidiendo ayuda porque todo lo que teníamos ya no está”, dijo, agarrando a su bebé. “Ni siquiera tenemos una olla. Ahora somos huérfanos y no tenemos nada“.

Ríos de lava cerca de Goma

El aire permaneció denso por el humo debido a la cantidad de casas que se incendiaron cuando llegó la lava. “La gente todavía está en pánico y tiene hambre”, dijo la residente Alumba Sutoye. “Ni siquiera saben dónde van a pasar la noche”.