“Keiko Fujimori y Pedro Castillo son más demagógicos que populistas”

Perú celebra este domingo elecciones presidenciales con dos candidatos muy igualados en las encuestas. Por un lado está el izquierdista Pedro Castillo, un profesor rural y sindicalista que cobró protagonismo en las huelgas educativas de 2017. Por el otro, una vieja conocida de la política peruana como es Keiko Fujimori. El nuevo dirigente peruano tomará las riendas de Francisco Sagasti, un presidente interino, el cuarto en cinco años, lo que pone de relieve la crisis política que sufre el país latinoamericano, según explica a LA RAZÓN Jeffrey Radzinsky, director de Grupo Fides Perú.

¿Representan Pedro Castillo y Keiko Fujimori las aspiraciones de los peruanos?

No se puede entender la elección de estos dos candidatos sin comprender los efectos brutales y trágicos de la pandemia en Perú. Mi sensación es que el voto tan fragmentado que tuvimos en primera vuelta se debe a que los candidatos no sintonizaron con la crisis social y sanitaria. Nunca en Perú pasaron a segunda vuelta candidatos con tan bajo porcentaje de votos en primera vuelta. Hemos pasado a una polarización muy grande con dos candidatos que tienen que salir a cosechar votos de una ciudadanía que rechaza a ambos.

¿Qué supone el apellido Fujimori en Perú?

Keiko y en general el apellido Fujimori representan protagonismo importante en política peruana desde hace más de 30 años cuando Alberto Fujimori ganó sorpresivamente a Vargas Llosa. Entró respaldado en ese momento por la izquierda peruana en uno de los peores momentos que hemos tenido en la vida republicana de Perú. Alberto Fujimori representaba un cambio anti establishment. El activo de Keiko es ser hija de Alberto Fujimori y llevar ese apellido. Representa una derecha conservadora, pero el sistema de partidos en Perú es tan endeble que no tienen estructura programática para ponerlo en espectro clásico.

¿Despierta mucho rechazo Keiko Fujimori?

Keiko tiene un antivoto muy alto. Tuvo mayoría absoluta en el congreso pero fue obstruccionista y ha pedido disculpas; tiene algo de mala gestión de su parte, pero por otro lado es una política experimentada y que llega por tercera vez consecutiva a una segunda vuelta. El fujimorismo ha tenido un espacio relativamente importante en el país. Ha perdido apoyo, de hecho llega con la tercera parte de votos que obtuvo hace 5 años. Ha logrado convocar figuras que tradicionalmente eran antifujimoristas, como Vargas Llosa, que están con ella por el riesgo que representa Pedro Castillo, una izquierda que pueda ser extrema.

¿Cómo ha logrado un sindicalista sin pasado político como Pedro Castillo convertirse en aspirante a la presidencia?

El protagonismo de Pedro Castillo se dio a partir de la huelga magisterial en 2017 que paralizó las clases durante varias semanas. Él fue uno de los dirigentes más activos. Él es un dirigente sindical sin carrera política, un maestro rural que se hizo militante de Perú Posible, el partido de Alejandro Toledo, hoy juzgado por corrupción. Ahora se postula por Perú Libre, un partido pequeño y sin bancada en el congreso que se dice marxista si bien él ha tratado de alejarse de esa etiqueta. Castillo representa una izquierda muy conservadora en lo social. Habla de los valores de la familia, está en contra del matrimonio homosexual y es machista, con lo cual sintoniza con una sociedad conservadora como la peruana. No es casual que tenga más votos masculinos que femeninos. Es el candidato más a la izquierda, pero ha sabido reclutar a muchos personajes que son antifujimoristas y que no son de izquierdas. Deja más interrogantes y más dudas que respuestas.

¿Algunos quieren ver en él un amigo del chavismo. ¿Es así?

No. Pedro Castillo ha criticado a Nicolás Maduro, y de él mismo ha dicho que no es ni comunista ni chavista; sin embargo esto es algo que no ha dicho Vladimir Cerrón, que es el secretario general de su partido. Ahí entra esta aparente contradicción, parece ser más moderado que lo postula.

¿Son los dos candidatos líderes populistas?

Son más demagógicos que populistas. El populismo se construye de la dicotomía y antagonismo y de buscar el culpable. Hay populismo en ambos, Castillo con su crítica a las elites, y Keiko con promesas de reivindicación, pero yo noto más promesa exagerada que populismo clásico.