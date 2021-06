El mafioso turco que triunfa en Youtube desvelando la corrupción de la élite política

Desde el presunto tráfico de drogas y el encubrimiento de un asesinato hasta la transferencia de armas a militantes islámicos. Todo esto y más ha salido de la boca de un jefe del crimen turco, Sedat Peker, quien cada semana vierte acusaciones contra los miembros del partido gobernante del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a través de una serie de videos que han cautivado a la nación y le han convertido en un fenómeno inesperado en las redes sociales.

Sedat Peker, un jefe criminal fugitivo de 49 años, que una vez apoyó al Partido Justicia y Desarrollo de Erdogan, ha estado publicando videos de casi 90 minutos de duración desde su base establecida en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, con goteo sobre escándalos aún no probados en un intento de ajustar cuentas con figuras políticas.

Los videos semanales de YouTube han sido vistos más de 75 millones de veces, causando un alboroto, aumentando el malestar sobre la corrupción del estado turco y poniendo a los funcionarios a la defensiva. También han expuesto supuestas divisiones entre facciones rivales dentro del partido gobernante y se han sumado a los problemas de Erdogan mientras lucha contra una recesión económica y la pandemia de coronavirus.

El domingo por la mañana, una pareja en Estambul estaba absorta viendo el último lanzamiento de Peker. Ellos son solo una pareja entre los millones que sintonizan al mafioso. “He agregado (los videos de Peker) a la categoría de series de televisión que veo todas las semanas”, dijo Gulistan Atas. “Al igual que en un episodio de televisión, espero con entusiasmo, y cada semana preparamos nuestro desayuno cuando nos levantamos y los vemos junto con nuestro desayuno”.

Sus videos estaban dirigidos al ex ministro del Interior Mehmet Agar y a su hijo, Tolga, un legislador del partido gobernante, a quien acusó de violar a una joven estudiante de periodismo kazaja y luego encubrir su asesinato como un suicidio. Mehmet Agar, sugirió Peker, se apropió indebidamente de un puerto deportivo de lujo que pudo haber sido utilizado en operaciones de tráfico de drogas. Agar luego renunció a la junta directiva de la marina.

Los videos posteriores lanzaron acusaciones contra empresarios y figuras de los medios cercanos al gobierno, así como contra el hijo del ex primer ministro Binali Yildirim, alegando que estaba involucrado en el contrabando de drogas desde Venezuela. Pero el objetivo de los ataques más mordaces y burlones de Peker es el ministro del Interior, Suleyman Soylu, a quien acusa de abuso de poder y corrupción mientras aspiraba a convertirse en presidente de Turquía.

En una afirmación explosiva con dimensiones internacionales, el jefe de la mafia dijo que un ex asesor de seguridad de Erdogan acusado de liderar una fuerza paramilitar había enviado armas a militantes vinculados a Al-Qaida en Siria. Erdogan aún no ha abordado esas afirmaciones, aunque el gobierno ha negado en el pasado las acusaciones de que tenía yihadistas armados.

Erdogan ignoró los videos de Peker durante semanas, pero rompió su silencio el 26 de mayo, cuando desestimó las acusaciones anteriores del líder de la mafia como una conspiración contra Turquía. Peker respondió al presidente turco esa semana y sugirió que el propio Erdogan podría ser foco de futuros videos. Más tarde anunció que hablaría sobre Erdogan después de su reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 14 de junio para no “debilitar su posición”.

Can Selcuki, director de la plataforma de encuestas y análisis Turkiye Raporu, advierte una cosa: “No debemos olvidar que Sedat es un criminal”, pero al mismo tiempo explica que la popularidad de los videos expresa una necesidad de información. “Me parece que la gente ve estos vídeos porque no pueden obtener respuestas en otros lugares. Y esto me dice que hay una demanda creciente en la sociedad turca de más transparencia “, dijo Selcuki.

Peker se dirige a sus espectadores, especialmente a las personas menores de 40 años, como los verdaderos dueños de Turquía que tienen el poder de exigir responsabilidad y cambio. Peker, un nacionalista que defiende la unidad entre las naciones de habla turca, ha estado entrando y saliendo de la cárcel desde los 17 años por su participación en el crimen organizado y otros delitos. Después de su última liberación de prisión en 2014, realizó manifestaciones para apoyar al partido de Erdogan y lanzó amenazas contra sus oponentes.

Su boda de 2015 con Ozge Peker, quien era su abogada, atrajo a una gran cantidad de invitados famosos. En abril, se lanzó una operación contra el grupo de Peker, que llevó al arresto de alrededor de 60 de sus asociados. También registraron su casa en Estambul. Peker sostiene que se vio obligado a hablar después de que su esposa y sus dos hijas fueras supuestamente maltratadas y humilladas durante la redada policial. “Me preguntan por qué lo hago”, dijo Peker en el último video. “Juro por Dios que al principio lo hice por enojo, esperaba una disculpa. Ahora, no sé por qué lo estoy haciendo, tengo ganas de hacerlo”.

El esposo de Gulistan Atas, Alparslan Atas, dijo que los videos de Peker eran como las películas “El Padrino” y “Scarface”, que quedarían grabados para siempre en la memoria de las personas. “Me gusta que los trapos sucios del Estado hayan salido a la luz y se hayan extendido porque saber que la gente que está en política con las manos en el Corán puede al mismo tiempo hacer negocios de cocaína me proporciona información interesante”, dijo.