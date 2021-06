España

En el mundo hay más de 60 movimientos secesionistas según los cálculos del profesor Ryan D. Griffiths, experto en independentismo. Junto a Griffiths, que también es profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos de la Universidad de Syracuse, analizamos las claves de los movimientos independentistas y las tácticas que usan hasta llegar a la independencia o no. El experto avisa de que la mayoría “de los movimientos secesionistas fracasan”.

¿Por qué algunos movimientos secesionistas tienen éxito mientras que otros fracasan?

Ésta es una pregunta importante, una que he analizado en mi reciente libro: «Secession and the Sovereignty Game: Strategy and Tactics for Aspiring Nations (Cornell University Press)». Lograr la independencia es bastante difícil y la mayoría de los movimientos secesionistas fracasan. En términos generales, hay dos cosas que debe hacer un movimiento secesionista. Primero, tiene que movilizar una parte sustancial de su población de base, típicamente una clara mayoría. Como saben tanto los catalanes como los escoceses, esto es un desafío porque la elección de la independencia implica un poco de incertidumbre, conflicto y, a veces, violencia. Es más fácil movilizar a una población cuando el gobierno nacional se porta mal, pero los gobiernos tienen una serie de herramientas a su disposición para frustrar a los secesionistas. En segundo lugar, para lograr un estado soberano reconocido, un movimiento secesionista tendrá que coaccionar y/o convencer a su gobierno y a la comunidad internacional para que los reconozcan. El conjunto de estados soberanos se comporta más o menos como un club al que los secesionistas pretenden unirse, y ese club tiene incentivos para negar las ambiciones secesionistas. Esto es lo que yo llamo «el Juego de la Soberanía». Para ganarlo, los secesionistas eligen entre un menú de tácticas que incluyen competencia electoral, resistencia civil no violenta, insurgencia y argumentos normativos relacionados con los derechos humanos, el derecho a decidir la independencia, entre otros. Estas tácticas están diseñadas para lograr que el gobierno nacional y la comunidad internacional negocien.

En 2021, ¿cuántos movimientos secesionistas existen en el mundo?

En mi libro, en 2017 identifiqué 60 movimientos secesionistas en todo el mundo. Pero la respuesta depende de cómo se defina un movimiento secesionista. Mi definición es la de una nación autoidentificada por encima de un tamaño mínimo que busca formalmente la independencia. Esa concepción excluye los movimientos autonómicos que pueden buscar una mayor autonomía dentro de un país, pero no la plena independencia. Tenga en cuenta que estas cifras cambian cada año a medida que surgen nuevos movimientos y otros abandonan sus demandas.

¿Cuáles debemos seguir de cerca? ¿Qué movimiento secesionista cree que se convertirá en un país independentista en un futuro próximo?

He argumentado por un tiempo que Bougainville (actualmente parte de Papúa Nueva Guinea) probablemente se convierta en el próximo estado soberano. El lado independentista ganó abrumadoramente un referéndum a finales de 2019, uno que se había prometido durante casi 20 años. Por el momento, ambos gobiernos están negociando los términos de su división. Hay muchos otros movimientos para observar. Creo que tanto Escocia como Irlanda del Norte son posibilidades dadas las secuelas del Brexit. Somalilandia ha sido una región activa en busca de la independencia desde la década de 1990, cuando Somalia colapsó como estado. Aunque la Unión Africana suele mostrarse reacia a aprobar la secesión en la región, el sólido historial de gobernanza de facto de Somalilandia está elevando gradualmente su perfil internacional. Y con el desarrollo de la guerra civil en Etiopía, Somalilandia se verá aún más firme a los ojos de la comunidad internacional.

¿Es un referéndum una buena forma de resolver estos problemas?

Sostengo en mi libro que los referendos son una buena forma de resolver estos problemas. Sin duda, son imperfectos, pero son, en cierto sentido, la forma menos mala de resolver un problema que de otro modo sería difícil. Recomiendo que se les anime, incluso que se democratice tanto como sea posible, pero que el listón de salida sea bastante alto. Dado el gran costo de la salida, no creo que se deba permitir que las naciones aspirantes celebren referendos frecuentes en los que solo necesitan obtener una mayoría simple. Pero, bajo condiciones específicas, deberían permitirse los referendos.

En Quebec ya han organizado dos referendos (1980 y 1995), ¿el sentimiento independentista es ahora menos popular?

No estoy en condiciones de comentar sobre el clima actual del movimiento en Quebec. Ciertamente es activo, y el lado independentista se ha institucionalizado, pero es difícil para mí decir si el movimiento hará otra apuesta por la independencia como lo hizo en 1995.

Aunque lo perdió en 2015, Escocia busca un nuevo referéndum debido a las consecuencias del Brexit. ¿Permitirá el primer ministro Boris Johnson organizar un nuevo referéndum? ¿Tendrá éxito esta vez?

Creo que será difícil para Boris Johnson negar otro referéndum a los escoceses, ya que la negación continua puede alimentar el movimiento. Por tanto, sospecho que vendrá otro referéndum, aunque no puedo decir cuándo. Sobre la segunda pregunta, no sé si ganará el SNP. El referéndum de 2014 ocurrió antes del Brexit y eso alteró los pros y los contras de la independencia. Pero Reino Unido tiene mucho que ofrecer y existe una fuerte afinidad cultural allí. Un liderazgo británico calificado podría muy bien ganar la discusión.