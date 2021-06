Damien Tarel, el hombre francés de 28 años que abofeteó en la cara al Presidente de Francia Emmanuel Macron en un viaje oficial de este al sur de París ha sido sentenciado a cuatro años firmes de prisión este jueves.

El Tribunal Valence sentenció a Tarel a dieciocho meses de prisión, de los cuales catorce están exentos de cumplimiento. La Fiscalía había solicitado ese tiempo de cárcel, además de retirarle el derecho a voto durante cinco años, prohibir durante ese tiempo su acceso a las armas y prohibirle de manera definitiva el ejercicio de funciones públicas.

El joven ha sido condenado en un juicio por el procedimiento de comparecencia inmediata, dos días después de que tuviera lugar la agresión. Durante este jueves, Tarel testificó que el ataque fue “impulsivo y no planeado”, mientras que para el presidente Macron, fue un acto “imbécil y violento”. Sin embargo, el líder francés decidió no denunciar a su agresor y no quiso entrar “en polémicas”, definiendo la agresión como “acto aislado”. “Debemos relativizar, pero no banalizar. Hay que tener un respecto hacia los cargos públicos”, afirmó en una entrevista a la cadena BFM TV.

“La verdadera violencia es la de los feminicidios, la de los que son agredidos al llegar a casa”. Además, añadió que la sociedad democrática es la que permite la “crítica, manifestación, y el voto”, a lo que denominó como “tesoro”: “La contrapartida de eso es el respeto y el fin de la violencia”, añadió”.

El individuo agresor, que estaba desempleado, fue detenido el pasado martes junto a otro hombre, que será juzgado en 2022. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales.