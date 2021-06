España perdona a los separatistas catalanes

Cuando nueve líderes separatistas catalanes salieron de la cárcel el 23 de junio después de tres años y medio en el interior fue un momento de júbilo para sus partidarios y de consternación para muchos otros, pero quizás también de modesta esperanza. El día anterior, el Gobierno de Pedro Sánchez, el primer ministro socialista, les había concedido indultos, conmutando penas de hasta 13 años impuestas por el Tribunal Supremo por sedición y mala administración. Su crimen había sido organizar un referéndum en 2017 como funcionarios regionales, a pesar de las órdenes de no hacerlo de los tribunales, y luego declarar la independencia de Cataluña. Los indultos están destinados a aliviar las tensiones y abrir el camino a las conversaciones para poner fin a un conflicto que ha acosado a España durante más de una década.

Los indultos son “de interés público”, argumenta el Gobierno. Están condicionados a no volver a infringir la ley y no revocan la prohibición de ocupar cargos públicos por el mismo período que las sentencias originales. Por ahora, al menos, el Gobierno no retirará los cargos contra Carles Puigdemont, el ex presidente catalán que instigó el referéndum, y cuatro compañeros prófugos que se enfrentan a arrestos si regresan a España.

Sin embargo, Sánchez está haciendo la apuesta más grande de sus tres años en el cargo. Muchos españoles, incluidos los catalanes, se sintieron indignados por el intento de separar a la región de España en 2017. Las encuestas muestran que la mayoría se opone a los indultos; el tema divide a los votantes socialistas. Pero alrededor del 70% de los catalanes está a favor, incluidos muchos que se oponen a la independencia, así como las empresas locales y los obispos de la región.

La oposición conservadora acusa al primer ministro de traicionar el Estado de derecho. “Está electoralmente muerto”, dijo Pablo Casado, su líder, a Sánchez, pidiendo una elección nacional sobre el tema. Los críticos se centran en la falta de arrepentimiento de muchos de los prisioneros. Solo Oriol Junqueras, ex diputado de Puigdemont y líder de Esquerra, el más pragmático de los partidos separatistas, ha admitido que el referéndum no fue visto como “plenamente legítimo” por parte de la sociedad catalana y que un camino unilateral hacia la independencia “tampoco es viable ni deseable“.

Sánchez tiene argumentos poderosos. Fuera de España, los cargos y las sentencias se consideraron desproporcionados. Por eso los tribunales de Alemania y Bélgica se negaron a devolver a los fugitivos. Sobre todo, liberar a los presos drena gran parte de la emoción venenosa de la política catalana. Por estas razones, los separatistas más radicales se opusieron a los indultos.

El Gobierno planea iniciar negociaciones con su homólogo catalán, que se centrarán en cómo mejorar el estatus de la región dentro de España y posiblemente en la reforma constitucional. “No podemos empezar de cero, pero podemos empezar de nuevo... Cataluña, catalanes, os queremos”, declaró Sánchez en Barcelona esta semana. De hecho, las conversaciones serán testarudas y estarán plagadas de obstáculos. Pere Aragonès, el presidente de Esquerra en Cataluña, sigue insistiendo en una amnistía total y un referéndum adecuado sobre la independencia, que Sánchez es constitucionalmente incapaz de conceder. Están pendientes los juicios de los funcionarios de segundo nivel. El Tribunal de Cuentas, un organismo administrativo, está a punto de imponer multas elevadas a 39 ex funcionarios catalanes por supuestos gastos indebidos, alegando que promovieron la independencia en el extranjero.

Los separatistas catalanes más realistas saben que están más lejos de la mayoría por la independencia que en 2017 y que ningún Gobierno europeo está ansioso por ver la desintegración de España. Pero el Gobierno sabe que el conflicto dentro de Cataluña inhabilita al país. Es por eso que las conversaciones pueden tener una oportunidad.