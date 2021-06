El fundador de Moderna asegura que el coronavirus “se escapó de un laboratorio”

Derrick Rossi, uno de los fundadores del laboratorio Moderna que desarrolló una de las vacunas más efectivas contra Covid-19, ha asegurado, contundente, que el coronavirus “se escapó de un laboratorio”.

Rossi no duda en decir que se originó en un laboratorio de Wuhan, y no por medio de una transmisión natural, como dicta el régimen chino. “No tenemos pruebas en ningún sentido, pero este virus es tan diferente al de los murciélagos que me parece improbable que haya sido un salto natural”, asegura el biólogo en El Comercio.

El “padre” de la vacuna de Moderna no se muerde la lengua y se muestra “convencido” de que apareció “por obra del ser humano”. “No creo que haya sido deliberado, simplemente estaban estudiándolo y tuvieron un accidente pese a que no lo quieren reconocer”.

Rossi ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica hace apenas unos días, pero sabe que su objetivo sigue siendo la lucha contra la pandemia y el virus que apareció en diciembre de 2019 en China y se extendió en pocas semanas por todo el mundo.

Respecto al futuro que nos espera, el biólogo creo que haya que “vacunarse frecuentemente, cada uno o dos años, debido a las variantes que aparecen del coronavirus. Rossi piensa que en futuro puede haber “nuevas pandemias, porque no nos olvidamos de otras como la gripe de 1918″, pero cree y espera que “estemos más preparados para ello”.

También comentó acerca de que unas de las vacunas que están siendo más puestas en el mundo -como Moderna- utilicen la tecnología del ARN mensajero. Soy optimista. Los virus son la unidad evolutiva más perfecta que existe, puesto que saben adaptarse a cualquier inconveniente y puede que logre adaptarse a la vacuna, pero la tecnología del ARN mensajero es que somos capaces de adaptarnos también a él”.

A día de hoy, casi cuatro millones de personas, según datos oficiales, han muerto a causa de esta enfermedad. La comunidad científica quiere llevar más a cabo la investigación acerca de este virus para prevenir futuras pandemias como la actual. Por supuesto, el canadiense es uno de los que se quieren que el régimen chino aporte datos suficientes para realizar esta elaboración. Sin embargo, el líder de China, Xi Jinping, se muestra reacio a esto y niega cualquier colaboración, buscando convencer al mundo que el virus tiene origen animal pero sin dar información interna del país.