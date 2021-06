Delito de odio: Un joven agrede a una niña de 14 años por ser homosexual

La policía está investigando un presunto crimen de odio después de que una alumna de 14 años dijera que fuera tildada de “transexual” y atacada con desinfectante de manos en un aula de la escuela Brooksbank cerca de Halifax en Calderdale, West Yorkshire.

La niña de catorce años, llamada Emily, se encuentra “completamente traumatizada”, pues había sido seguido a su aula por un compañero y atacada con desinfectante de manos sobre su cara y su ropa, mientras la llamada “maldito transexual”, asegura la madre.

“Quiero desesperadamente volver a la escuela porque me encanta aprender y echo de menos a mis amigos, pero no me siento segura. Cuando sucedió, me hizo sentir muy vulnerable y degradada. No soy una persona que se enfada fácilmente, mero sí me enfada lo que pasó y de que a nadie de la escuela parecía importarle”, confesó la menor.

La joven, que aseguró que un maestro solamente les había mandado “lavarse la cara”, se había declarado homosexual ante sus compañeros de clase el año pasado y llevaba el pelo corto. La escuela tardó más de una semana en identificar al alumno responsable y lo sancionaron por cinco días. A los cinco días, el niño volvería, pero la víctima no lo hizo por inseguridad.

“La persona que dejó a mi hija traumatizada prácticamente se ha salido con la suya. Fue un ataque dirigido, había muchos testigos y no hay duda de que fue por el género”, afirmó la madre. La policía está investigando si este suceso, que tuvo lugar el 20 de mayo, se trata de un delito de odio. Un portavoz del colegio dijo que la escuela no puede “legalmente” comentar sobre un asunto que involucra el bienestar de los niños.