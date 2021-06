¿Va a llegar la intensa ola de calor de Norteamérica a España?

Una ola de calor en el oeste de Estados Unidos y este de Canadá está causando muertes repentinas desde el lunes en Canadá. Según dos oficinas de Policía de Vancouver, al menos 150 personas han muerto a consecuencia de esta ola de calor desde su comienzo el pasado viernes. Canadá marcó ayer su temperatura más alta de la historia al alcanzar los 49,5 grados centígrados en el municipio de Lytton, en la provincia de Columbia Británica. En más de 80 años, Canadá no había vivido nada igual. Su temperatura más alta alcanzada anteriormente fue en 1937 en Midale, en la provincia de Saskatchewan, donde se llegaron a los 45ºC.

LA RAZÓN ha podido hablar con el experto Francisco Martín León sobre esta “extraña, dañina, histórica, pavorosa y mortal” ola de calor sin precedentes en este territorio del continente norteamericano. “Nunca la había visto en más de treinta y cinco años que llevo trabajando”, nos decía el meteorólogo a este periódico. Y es que estas temperaturas tan altas están sorprendiendo al mundo entero.

Francisco Martín ingresó en AEMET, donde ha trabajado más de 36 años, perteneciendo a los cuerpos de Observador, Ayudante de Meteorología y Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, y desde hace más de una década, dentro de Meteored, se dedica a la divulgación de la meteorología y sus ciencias afines con la gestión de la RAM (Revista del Aficionado de la Meteorología) donde es Coordinador

¿A qué se debe este fenómeno que ha puesto en alerta al oeste de Estados Unidos y este de Canadá?

Varios factores influyen. Hace diez años, científicos canadienses predijeron este tipo de olas de calor, pero no esta en concreto, pues esta ha sido rara, extraordinaria. Uno de los factores que influyen es la cúpula térmica, que es un sistema de altas presiones que se queda atascado mucho tiempo, es decir, fija. Para que nos entendamos, el aire debe ir de un lado a otro, ya sea de este a oeste o de oeste a este. Pero en este caso, no se mueve.

Otro de los factores que más influyen es la sequía. Cuando el suelo está seco, el calor es más efectivo. Y luego, cuando el aire desciende de las montañas, hay un calentamiento. Esta ola de calor es la acumulación diversos factores sinópticos y locales, y sobre todo lo que influye es esa cúpula térmica de la que hemos hablado.

¿Cree que el calentamiento global también juega un papel determinante?

Todo indica a que sí, que esta ola de calor se debe al calentamiento global. Sin embargo, hacen falta estudios científicos que lo demuestren y que digan si es un fenómeno provocado por el cambio climático. Ya te digo que es probable, pero sin estudios que lo demuestren no podemos decirlo al 100%.

¿Es probable que se repita a lo largo del verano?

Es complicado. Olas de calor van a existir, al final es parte del verano. Sin embargo, cada vez son más recientes y van a ir aumentando, pues los veranos son más calurosos... Pero como esta, no creo que la haya. Creo que es un fenómeno extraordinario y excepcional.

¿Y a España? ¿Va a llegar?

No. Esta ola tiene sus días contados. Ahora se está desplazando hasta el interior de Canadá y va disminuyendo, y probablemente para el 3 o 4 de julio (sábado/domingo) ya no exista.

En cuanto a una ola similar o de las mismas dimensiones, te puedo decir que a lo largo del verano, va a haber casi seguro olas de calor en España. Como he dicho, los veranos cada vez son más calurosos. Las olas de calor cada vez son más intensas y extensas, y es posible que haya olas de calor con más frecuencia. Lo más normal va a ser que haya, pero es imposible predecir. La tendencia es que sean más cálidas, pero no nos garantizan ni dónde, ni cuándo ni con qué intensidad.

Pero esta ola, de verdad, es un fenómeno muy extraordinario, sobre todo porque se ha originado en un clima que suele ser fresco y lluvioso y ha sido muy temprano, pues todavía estamos a finales de junio y los meses donde más calor hace son julio y agosto. Ahora mismo, en el noroeste de Estados Unidos y este de Canadá deberíamos tener un clima muy distinto al que estamos actualmente. La diferencia es extraordinaria. Pero no hay que ser alarmistas en cuanto a España, porque es muy poco probable que algo así suceda este verano.

Hasta ahora está habiendo muchas muertes provocadas por la ola de calor, ¿se puede llegar a calcular la cifra de personas que pueden ser víctimas de este extraordinario fenómeno?

La mortalidad no se puede predecir porque no ha terminado la ola. Pero como he dicho, esta ola tiene los días contados, dentro de unos días es probable que ya haya terminado y ni exista.