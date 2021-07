Científicos de todo el mundo aseguran que el coronavirus surgió “de forma natural”

Científicos de todo el mundo han firmado una carta en el que aseguran, como hicieron en veces anteriores, que el coronavirus surgió “de forma natural”, ya que no hay evidencia “validada científicamente de que se fugara de un laboratorio”.

La carta firmada por más de veinte científicos expertos sigue lo dicho en un artículo de febrero de 2020 en The Lancet, en el que aseguraban que “la teoría de las fugas de laboratorio solo creaba miedo y prejuicio”. En la nueva edición, dicen que las acusaciones sobre esa teoría “no ayudan”, y que la pista que más se acerca al origen del virus coincide con que “está evolucionando de la naturaleza”.

Entre los firmantes, se encuentra el Doctor Daszak, presidente británico de EcoHealth Alliance, que canalizó dinero hacia investigaciones controvertidas en un Instituto de Virología de Wuhan, y el asesor científico del gobierno del Reino Unido, Sir Jeremy Farrar.

La corriente principal de pensamiento es que el coronavirus surgió por primera vez en murciélagos y saltó a una especie de huésped, que haría de puente antes de pasar a los seres humanos. Pero casi un año y medio después del origen de la pandemia, los científicos no han encontrado evidencia que relacione al virus con la población animal; y lo que es más, no hay una teoría que pueda ser absoluta. Esto sumado a que el gobierno chino no ayuda con la investigación y oculta datos cruciales, ha llevado a cuestionar la narrativa oficial.

“Recientemente, muchos de nosotros hemos recibido consultas individuales que nos preguntan si todavía apoyamos lo que dijimos a principios de 2020. La respuesta es clara: reafirmamos nuestra expresión de solidaridad con aquellos en China que enfrentaron el brote en ese entonces, y los numerosos profesionales de la salud de todo el mundo que desde entonces han trabajado hasta el cansancio, y en riesgo personal, en la incesante y continua batalla contra esta enfermedad. Nuestro respeto y gratitud solo han crecido con el tiempo”, aseguran en la carta que recoge The Lancet.

Tres cambiaron de opinión

Entre los científicos que aseguraron la teoría de origen natural el pasado febrero de 2020 y los que lo hicieron en esta carta, todos siguen con la misma opinión excepto tres. Según los tres “tránsfugas”, ha surgido mucha información “inquietante”, y todavía quieren ver respuestas que cubran todas las preguntas. Uno de los que no firmaron fueron El profesor Peter Palese, microbiólogo de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en Nueva York.

Los científicos que firmaron la carta establecen que las acusaciones y conjeturas no ayudan, razón por la que tres expertos se han bajado de la teoría principal y no se han mantenido fieles al resto. El hecho de las numerosas teorías del coronavirus que ha afectado a todo el mundo y que ha causado millones de muertos no solo ha hecho que gente experimentada en estos temas puedan cuestionarse sus propias ideas, sino que la propia ciudadanía desconfíe de cualquiera de ellas.

“Ya que no facilitan el acceso a la información la evaluación objetiva de la ruta de un virus de murciélago a un patógeno humano que podría ayudar a prevenir una pandemia futura, la recriminación no ha fomentado ni fomentará la cooperación y la colaboración internacionales. Pueden surgir nuevos virus en cualquier lugar, por lo que mantener la transparencia y la cooperación entre científicos de todo el mundo proporciona un sistema de alerta temprana esencial”, escribían en la carta.

Lo que todavía hace cuestionar más cualquier teoría ya no es solo el origen, sino cómo llegó el SARS-CoV-2 a la población humana. Esto es importante debido a que puede ayudar a prevenir futuras tragedias como la enfermedad de Covid-19. Por ello, científicos creen que todas las autoridades pertinentes deben ayudar lo máximo posible para llegar, cuanto antes, a la conclusión final y esclarecer todo lo relacionado con la pandemia. “Cortar los vínculos profesionales y reducir el intercambio de datos no nos hará más seguros”, culminan.