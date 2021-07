Las cinco claves de las protestas en Cuba

Las protestas callejeras que estallaron durante el fin de semana en Cuba fueron las más grandes al menos desde el “Maleconazo” de hace un cuarto de siglo, cuando el entonces presidente Fidel Castro salió personalmente a las calles para calmar a miles de personas furiosas por la terrible escasez que se apoderó de la isla tras el colapso de la Unión Soviética, que había apoyado durante mucho tiempo a su aliado socialista.

¿Qué exigen los manifestantes?

Muchos expresaron su enojo por las largas colas y la escasez de alimentos y medicamentos, así como por los repetidos cortes de electricidad. Algunos exigieron un ritmo más rápido de vacunación contra la covid-19. Pero también hubo llamamientos a un cambio político en un país gobernado por el Partido Comunista durante unas seis décadas. Algunos manifestantes corearon “¡Libertad!“, ``¡Abajo la dictadura!’' Y ``¡Patria y vida!”, Un giro al lema revolucionario, `` ¡Patria o muerte!’’.

“Es hora de que las cosas cambien. La situación es crítica”, asegura Cristian Veliz, un trabajador de la construcción de 22 años.

¿Qué desencadenó las protestas?

El régimen de Cuba culpa de las penurias a las sanciones de Estados Unidos que calcula que le costaron a la isla 5.500 millones de dólares el año pasado, aunque la cifra es fuertemente cuestionada por sus críticos. También afirma que el gobierno de Washington. Y sus enemigos en EE UU Utilizan como herramientas redes sociales como Twitter para enviar mensajes que organizan las protestas callejeras.

Los críticos culpan a la incapacidad del régimen de sacudir la eternamente deprimente economía estatal. Si bien el Gobierno ha creado una serie de oportunidades más amplias para las empresas privadas de pequeña escala, siguen estando estrictamente controladas y limitadas. Cuba también ha dependido en los últimos años del turismo, ingresos que han sido devastados por la pandemia global, y de la ayuda de su aliado Venezuela, que ha declinado junto con la propia economía de Venezuela.

Un movimiento este año para combinar los dos tipos de moneda del país en uno también provocó una fuerte inflación.

¿Qué papel han jugado las redes sociales?

Muchos manifestantes se enteraron de las manifestaciones en las plataformas de redes sociales que solo recientemente se han generalizado en Cuba. También utilizaron sus teléfonos para tomar imágenes que se transmitían en casa y en el extranjero. El Gobierno respondió cerrando los servicios de datos móviles por parte del monopolio telefónico estatal, cortando efectivamente las redes sociales. El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró que los funcionarios detectaron el uso de los llamados `”bots” con base en Estados Unidos para bombardear teléfonos cubanos con mensajes. Los servicios de redes sociales comenzaron a generalizarse solo en 2018.

¿Cómo respondió el régimen castrista?

Cuando estallaron las protestas el domingo en la localidad de San Antonio de los Baños cerca de La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel rápidamente fue a hablar con los residentes. También transmitió una llamada a que los “revolucionarios” salgan a las calles en apoyo del régimen. La Policía entró y arrestó a decenas de manifestantes, a veces con violencia. Ha continuado una fuerte presencia policial en áreas como el malecón frente al mar, el edificio de la capital y la extensa Plaza de la Revolución en La Habana. El lunes también se produjeron pequeñas protestas y los funcionarios informaron de al menos una muerte.

En los días posteriores a las protestas, dirigentes del Gobierno han aparecido en televisión para analizar la situación, aunque aún no han anunciado nuevas políticas para enfrentar los problemas económicos o de otro tipo. Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores, ha exigido que Estados Unidos acepte su papel en el fomento de los disturbios.

¿Cómo ha respondido EE UU?

El presidente Joe Biden emitió una declaración de apoyo a los manifestantes, diciendo: “Apoyamos al pueblo cubano y su clamoroso llamamiento a la libertad y al alivio del trágico control de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que han pasado” sometido por el régimen autoritario de Cuba. “Pero las protestas le plantean un desafío, con ramificaciones políticas en Florida, un campo de batalla electoral clave que alberga a muchos de los cubanoamericanos que abandonaron la isla a causa del régimen comunista allí, como así como otras personas que huyeron de regímenes de izquierda en América Latina.

Los legisladores republicanos en particular están presionando para que la administración aumente el apoyo a los manifestantes. Hasta ahora, Biden ha respondido con cautela mientras los funcionarios continúan con una revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Hasta el momento no ha abrazado la apertura política y económica a Cuba llevada a cabo por la Administración Obama, que fue en gran parte revertida por el ex presidente Donald Trump.