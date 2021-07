El infierno son otras personas: la guía de un monje para la vida en la oficina

El año pasado, muchos de nosotros nos hemos sentado en casa, confinados a las mismas cuatro paredes durante gran parte del día, contemplando la misma vista, comiendo el mismo almuerzo y vistiendo la misma ropa (al menos por debajo del nivel de la cintura). Si bien los trabajadores clave del mundo en realidad mantuvieron todo funcionando saliendo a trabajar, muchos de nosotros hemos comparado nuestro aislamiento privilegiado con el de un monje confinado en un monasterio, con el mundo a raya.

La palabra “monje” proviene de una palabra griega que significa “solo”, que es exactamente cómo los monjes pasaban sus primeros días, viviendo y trabajando en cualquier lugar, desde las arenas del desierto sirio hasta las orillas del río Nilo. Una figura particularmente célebre pasó casi 40 años de pie sobre un pilar en Siria hasta que sus pies explotaron y su columna vertebral colapsó. (Aquellos que pierden sus sillas ergonómicas de oficina pueden simpatizar).

Desde el siglo IV en adelante, el gran experimento monacal pasó de moda y los monjes inundaron los monasterios, al igual que muchos empleadores esperan que su personal lo haga este verano, ya que la vida vuelve a algo parecido a lo que era antes del covid.

Una vida monástica puede sonar sorprendentemente familiar. Se ponen ropa de trabajo monótona todos los días para llegar al servicio, a la misma hora, en el mismo lugar. Abrazaron de nueve a cinco (o, para ser precisos, de 6 AM a 7 PM. Jefe duro). Si volver a la oficina le recuerda lo molestos que son sus colegas, piense en los monjes que tenían los mismos, y soportaron sus mismos hábitos nocivos, hasta el día en que murieron (y, asumiendo que habían apostado en Pascal’s apueste correctamente, después de eso, también). Si odiabas la forma en que tu compañero de mesa sorbía su sopa o cantaba la canción de la noche, simplemente tenías que quedarte callado y ofrecer tu sufrimiento a Dios.

Una vez que los monjes renunciaron a sus libertades de trabajo flexible, tuvieron que encontrar la manera de llevarse bien con sus hermanos. A juzgar por la gran cantidad de literatura generada por este movimiento, tan pronto como comenzó la vida de monje corporativo, los hermanos comenzaron a molestarse entre sí.

Para hacer frente a la vida comunitaria, muchos escribieron libros de reglas. Es más famoso es “La regla de San Benito”, escrita en el siglo VI por el hombre que es ampliamente reconocido como el fundador del monaquismo occidental. Aparentemente una guía celestial sobre cómo vivir una existencia recta. De hecho, San Benito escribió nada menos que la primera guía de autoayuda para la vida corporativa. ¿Quiere que el regreso a la oficina sea más agradable? Dejemos que San Benito lidere el camino.

No provoques a tus hermanos

Algunos de nosotros nos hemos acostumbrado tanto a ver a nuestros colegas solo en marcos rectangulares que podemos emocionarnos un poco con su presencia en la vida real. No te dejes llevar, decía San Benito. Pronto recordarás cuánto te molestan, y también los molestarás.

Los diversos libros de reglas monásticas están llenos de consejos destinados a minimizar los muchos hábitos irritantes de los compañeros de trabajo y aconsejarle cómo establecer límites personales. “Nadie”, espeta San Pacomio, un monje que escribió un libro de reglas en el siglo IV, “le cortará el pelo a nadie a menos que se le haya ordenado”.

Tan pronto como comenzó la vida corporativa de los monjes, los monjes empezaron a ponerse de los nervios unos a otros.

Como en cualquier entorno de oficina, los abades eran particularmente conscientes de que los hábitos de aseo personal de su personal, o la falta de ellos, podían molestar a los demás. Si alguien deja su vestido lavado colgado de modo que “el sol salga sobre él tres veces”, escribió San Pacomio, “el dueño del vestido será juzgado por ello, y se postrará en la iglesia y permanecerá de pie. mientras los hermanos comen“. (Aquellos que han trabajado con una lavadora de tazas perezosa simpatizarán).

Otra ley intrigante dictaminó que si alguien desea “defecar en una olla o en una jarra o en cualquier otro recipiente”, primero debe “preguntarle al hombre mayor”. Un consejo atemporal.

Mantenga las horas sagradas

Las horas son largas en una existencia monacal. Los monjes viven en el trabajo, comen en el trabajo, duermen en el trabajo, se lavan en el trabajo, los fines de semana en el trabajo y las vacaciones en el trabajo. No es de extrañar que tuvieran una relación un tanto tensa con su jefe, así como entre ellos.

Lo que pasa con Dios es que nunca apaga su ojo que todo lo ve. Esta cultura divina siempre activa era bastante nueva en el siglo IV. El mundo romano había sido gobernado hasta ahora por deidades borrachas y libertinas que en gran parte no estaban interesadas en lo que los simples mortales hacían (piense en “Mad Men” en togas). En el transcurso de un siglo, el hedonismo fue abandonado por una deidad única, sobria, algo obsesiva y omnipresente (imagina un milenio divino, con más dominio).

Rápidamente se encontraron métodos para hacer frente a esto. Entonces, como ahora, los horarios compartidos resultaron invaluables. Para asegurarse de que este jefe obtuviera lo que necesitaba, los monjes se mostraron rígidos sobre el bloqueo de los tiempos para reunirse - “Siete veces al día te he ofrecido alabanza” - y especificaron qué oraciones recitarían (tal vez éste fue el origen de las reuniones modernas, donde las personas se repiten y nunca sucede nada).

San Benito fue un sabio. Establecer un horario para la oración significaba, lo que es más importante, que también podría establecer “horas regulares para las comidas”. Una vez que se atendieron el estómago y los servicios, hubo tiempo para las cosas habituales de la vida.

Quizás su mayor lección para el mundo corporativo fue que nadie debería hablar después de la oración de la noche; El incumplimiento de esta regla de silencio debe ser sometido a las “penas más severas”. Los colegas que envían correos electrónicos y mensajes de Slack en horas antisociales toman nota.

Conoce tu lugar

A medida que las oficinas vuelven a abrir y las empresas intentan crear el lugar de trabajo híbrido del futuro, muchos empleadores han detectado la oportunidad de ahorrar dinero e introducir el “hotdesking”. San Benito seguramente aprobaría nuestro abandono de las posesiones materiales (¿alguien realmente extrañó su colección de zapatos debajo del escritorio?).

El voto de silencio imperaba entre los monjes trapenses

Sin embargo, habría dicho que compartir escritorios es para tazas. O, como él realmente lo expresó, “Que todos mantengan sus lugares relativos en el monasterio”. El lugar donde te sientas representa las jerarquías de la comunidad en los monasterios, al igual que en las oficinas (alguien tiene que conseguir la oficina / banco de la esquina). Podemos hacer frente a muchas cosas, dice San Benito, incluidas las críticas, si tenemos un lugar al que refugiarnos.

Pero San Benito advierte a los patrones que no abusen de su poder y “hagan arreglos injustos”. A su vez, reprende, cada monje debe aceptar con gracia, “los lugares que le habrá asignado”. Entonces, si obtiene un escritorio cuando regrese a la oficina, no se queje si no está junto a la ventana.

El día del juicio te llama

Tiene sentido ser muy claro acerca de las reglas cuando solo tiene una oportunidad para una revisión de desempeño, y se conoce como el Día del Juicio. Particularmente cuando el precio de que salga mal es que terminas en el “infierno del terror” por la eternidad.

La cantidad que San Benito y otros escriben sobre su deidad muestra cuán inquietos estaban por este Dios del que nunca podrías escapar. Como escribió un autor, Dios “ve el corazón y la mente de cada persona; y no solo juzgará nuestras obras, sino también nuestras palabras y pensamientos “. (Le da un nuevo significado al concepto de retroalimentación de 360 grados). Cualquiera que haya recibido una llamada de su jefe mientras está en el baño o en la cama tendrá una sensación de malestar que esto le causó.

El infierno que es uno mismo es más difícil de soportar incluso que el infierno que son otras personas.

Si sigue todas las demás reglas y aún se siente irritado por su jefe o sus colegas, quizás lo más útil que le enseñan estas guías es dejarlo pasar. Dado que la edad de jubilación de la mayoría de los monjes es la muerte, no es sorprendente que fueran grandes en reconciliación. No “guarde rencor”, como dice una ley; otro advierte contra el impulso de “convertir maldición por maldición”. Sobre todo, “hacer las paces con el adversario antes de la puesta del sol”. Solo tenga cuidado con lo que hace después de la puesta del sol, como nos recuerda la siguiente regla.

El vino hace caer hasta a los sabios

Claramente hubo algunos sucesos inusuales en el monasterio paleocristiano. Una ley intrigante en la colección de San Pacomio estipula que nadie “debe montar un asno solo, o sin ropa, con otro”. Las tentaciones de la carne son un tema fuerte en la Regla como lo son en toda la Biblia (las proscripciones se extienden mucho más allá de los burros).

Muy consciente de la influencia del alcohol en tales cosas, San Benito tiene todo un capítulo “sobre la cantidad de bebida”, y llega a la generosa conclusión de que “basta con medio litro de vino por cabeza al día”.

En el tono de alguien que ha visto fracasar demasiadas fiestas en la oficina, San Benito advierte con severidad que el vino “no es bebida para los monjes”. “Al menos estemos de acuerdo en esto”, prosigue, “que bebamos con moderación y no hasta saciarnos; porque el vino hace caer hasta a los sabios”. Una regla que hay que digerir antes de las fiestas navideñas seguramente libertinas de 2021.

El movimiento #MeToo ya ha enfriado la temperatura de los asuntos de la oficina, pero los monasterios medievales estaban muy por delante en este caso. “No vayas en pos de tus concupiscencias”, advierte una ley, porque los que lo hacen son “entregados a Satanás para la destrucción de la carne”. (Muchas personas en Twitter adoptan una actitud similar). Se advirtió a los monjes que no tuvieran aventuras y que, en cambio, dieran a las personas un espacio personal. Nadie, lea un conjunto de leyes, debe tomar la mano de otro ni “ninguna parte de su cuerpo” en la oscuridad. #MonkToo.

El chisme es miel en la lengua, pero bilis en el vientre

Las oficinas significan momentos más frescos y chismes de todo tipo. Esto es lo que algunos de nosotros nos hemos perdido más que nada. Sin embargo, a los hermanos no les divierten cosas tan divertidas. Un monje, dice la “Regla de San Benito”, debe “refrenar su lengua y guardar silencio” porque “la muerte y la vida están en el poder de la lengua”. Algunos monjes llevaron esto aún más lejos: los trapenses casi nunca hablan en absoluto, razonando que todas las palabras causan daño. (Sus reuniones deben ser una bendición).

El trabajo en la oficina requiere de normas para evitar los roces

Hay otra razón menos edificante para el silencio en el monasterio: si tienes miedo de decir algo incorrecto, no digas nada en absoluto. Eso es tan cierto ahora como entonces. Dios puede abrir una ventana a las almas de los hombres. También Zoom, Twitter. Y ellos, a diferencia de Dios, no tienen mucho que ver con el arrepentimiento. Se recomienda una precaución monacal.

Todo este silencio puede parecer extraño en nuestro ruidoso mundo, pero apóyate en él y descubrirás que también tiene un poder y un placer terribles. Su primer encuentro con un ascensor socialmente distanciado se siente casi como una reprimenda: como un escolar pecador enviado a enfrentarse a la pared, debe pararse en una esquina y pensar en lo que ha hecho. Pero una vez que te acostumbras, de repente te das cuenta de que este silencio monástico borra toda incomodidad, toda charla trivial, todo pretexto de que realmente te importa cómo se siente alguien hoy. Esos monjes sabían un par de cosas.

Vístete no para una fiesta en la playa

Oh, la tentación de entrar en la oficina vistiendo pantalones de chándal y pantuflas. ¡No lo hagas! El vestuario del mundo empresarial -los tacones, los pantalones planchados- puede parecer anticuado y absurdo. Todos se sienten así en 2020. Un pensamiento para los monjes: sus disfraces son menos de 2020 que un poco 1520. Quizás incluso un poco 520.

Los trapenses casi nunca hablan en absoluto. Sus reuniones deben ser una bendición

A pesar de eso, hay un poder en la vestimenta de actuación y nadie lo sabe mejor que las órdenes monásticas. Muchas reglas monacales sobre la vestimenta no estarían fuera de lugar en un manual de empresa moderno. Su ropa, dice San Benito, debe “no ser demasiado corta para quienes la usan, sino del ajuste adecuado” y adecuada al clima local. (Cualquiera que haya temblado en verano en medio del feroz aire acondicionado sabe a qué me refiero). Sin embargo, también habría desaprobado a las fashionistas de oficina. El material para la ropa de un monje debería poder obtenerse “bastante barato”, dijo San Benito. Tener “dos túnicas y dos capotas” era práctico; cualquier otra cosa era claramente “exceso” y “debería descartarse como superfluo”.

Sin embargo, las órdenes sagradas también tienen un sano respeto por los códigos de vestimenta. Saben que la autoridad a menudo depende no solo de la devoción personal o del poder de persuasión, sino también de la apariencia. Una de las primeras cosas que hizo un nuevo monje al entrar al monasterio fue quitarse la ropa vieja en la puerta y ponerse una túnica nueva. Los dos mundos estaban separados y vestirse en consecuencia ayudó a mantenerlos así. Ahora hay una idea que definitivamente animaría la experiencia del ascensor.

No hagas falsos ídolos de tu hogar

Podríamos pensar que inventamos la FMH, pero para los primeros monjes, el trabajo remoto era estándar. Después de todo, Dios, al igual que 4G, es omnipresente. Sin embargo, la guía benedictina deja claro que esta existencia privilegiada es a menudo una lucha. Algunos de los primeros monjes lloraban constantemente. Muchos dijeron que era una señal de su fe, pero, habiendo experimentado varios bloqueos, algunos de nosotros podríamos sentirnos más tentados a diagnosticar la depresión del aislamiento forzado y los días planos repetidos, una y otra vez.

A medida que el mundo se acelera de nuevo, es fácil recordar los largos días de bloqueo con nostalgia. Pero como observó un sabio manual de un monje, “la ociosidad es enemiga del alma”, e incluso los monjes lucharon por encontrar formas de llenar el minuto implacable. Es sorprendente lo cerca que se superponen los pasatiempos de los monjes con los de nuestro fervor pandémico: nos metimos en la masa madre y el yoga; los hermanos se dedicaron a hornear y preparar cerveza.

Sin embargo, quizás la lección más importante que nos ofrecen los primeros monjes cristianos es que siempre ha sido difícil lidiar con sus compañeros de trabajo. Quince siglos después del primer manual corporativo de San Benedicto, todavía estamos tratando de llevarnos bien. Y, por difícil que sea la vida monástica o de oficina, y por irritantes que sean sus colegas, vale la pena recordar que la vida comunitaria es mejor que la alternativa. Porque el infierno que es uno mismo es más difícil de soportar incluso que el infierno que son otras personas. A menos que, es decir, hayan defecado en su frasco.