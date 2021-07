Los duros testimonios de personas ingresadas en el hospital por no querer vacunarse: “Fue el peor error de mi vida”

Los negacionistas componen una rama de la pandemia que está presente desde que el coronavirus se convirtió en amenaza global. Tanto es así, que mucha gente todavía es reacia a vacunarse contra la Covid-19, siendo esta la única manera de lograr frenar la enfermedad. Y muchos de ellos no se dan cuenta del peligro que supone hasta que le sucede, como a este chico de Reino Unido, que fue ingresado en el hospital por no querer vacunarse.

Faisal Bashir es un hombre de 54 años al que le ofrecieron vacunarse, pero fue “arrogante” y declinó la oferta, porque no lo veía necesario. Cuenta que es una persona deportista, y como estaba “fuerte y saludable”, pensaba que no corría ningún riesgo. “Iba al gimnasio, montaba en bicicleta, caminaba y corría. Llevaba una vida muy activa y la verdad que no creía que me iba a hacer falta. Pero la verdad es que no pude evitar el virus. No sé dónde ni cómo me contagié”.

Bashir fue dado de alta el pasado miércoles, pero pasó una semana difícil en el hospital, recibiendo oxígeno para vencer la infección. “Me sentí ridículo después de esta experiencia. La gente está llenando hospitales por esta razón. Ahora puedo hablar con otra gente para evitar esto”. El hombre aseguraba que se había dejado influenciar por las redes sociales, así como por las noticias sobre el riesgo extremo de coágulos con la vacuna AstraZeneca.

Abderrahmane Fadil, un profesor de ciencias de 60 años con dos hijos pequeños, tuvo una historia similar, también por haber declinado la vacuna contra el coronavirus. Fadil estuvo en cuidados intensivos durante nueve días, y según cuenta, era la primera vez que pasaba la noche en un hospital desde que llegó de Marruecos a Inglaterra hace más de 35 años.

“Casi me cuesta la vida, fue el peor error de mi vida. Esta decisión fue la más peligrosa y grave que jamás tomé”. Fadil también quiere concienciar a la gente que todavía no está segura de vacunarse. “Esto es una cuestión de vida o muerte. Si quieres vivir, tienes que ponerte la vacuna”.

Fadil no estaba seguro de inyectarse las dosis que le tocaban, pese a que su mujer sí lo había hecho. Pensó que ya había pasado el virus porque al comienzo de la pandemia había tenido síntomas similares, pero creía que, en todo caso, no se reinfectaría. “Pensaba que lo había pasado y que mi sistema inmunológico ya tenía defensas, así que la vacuna no me haría falta. Esa velocidad a la que iba la vacunación no me generaba confianza”.

El mes pasado, en número de pacientes de los hospitales se redujeron a números mínimos, pero la expansión de la variante Delta ha hecho al país británico registrar de nuevo cifras muy altas de contagios e ingresados. La edad de los pacientes cada vez se rejuvenece más, y es por el hecho de que es la población que falta sin vacunar. La media de edad ronda los 30 y los 40 años de edad.