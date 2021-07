Atacado en Omán un petrolero vinculado al millonario israelí Eyal Ofer

Un petrolero vinculado al multimillonario israelí Eyal Ofer ha sido atacado frente a la costa de Omán en el Mar Arábigo, según dijeron las autoridades, que apenas dieron detalles. El ataque se produjo el jueves por la noche y tuvo como objetivo el petrolero de bandera liberiana Mercer Street, al noreste de la isla omaní de Masirah. La ubicación está a más de 300 kilómetros al sureste de la capital de Omán, Mascate. Aunque el barco es propiedad de una empresa japonesa, la Oficina Marítima de Zodiac con sede en el Reino Unido está gestionando el buque. El presidente y gerente de Zodiac Maritime es el empresario y filántropo israelí Eyal Ofer. Zodiac Maritime emitió un comunicado diciendo que la nave era el petrolero Mercer Street de bandera liberiana y de propiedad japonesa.

Los funcionarios israelíes no reconocieron de inmediato el ataque, pero se produce en medio de intensas tensiones entre este país e Irán, ya que las negociaciones siguen estancadas sobre el acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales.

Otros barcos vinculados a Israel también han sido atacados en los últimos meses en medio de una guerra en la sombra entre las dos naciones, y los funcionarios israelíes culparon a la República Islámica de los ataques.

Una breve declaración inicial de las Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido del ejército británico informó de que se estaba llevando a cabo una investigación sobre el incidente, que en principio no es un acto de piratería, según añadieron las fuentes. El jueves, militares británicos habían dicho que estaban investigando otro incidente extraño en la misma área, pero no dieron más detalles.

Zodiac Maritime describió el ataque como “piratería”, sin dar más detalles. “En el momento del incidente, el barco estaba en el norte del Océano Índico, viajando desde Dar es Salaam a Fujairah sin carga a bordo”, dijo el comunicado de Zodiac Maritime. Los datos de seguimiento satelital de MarineTraffic.com mostraron que el barco había estado cerca de donde funcionarios británicos dijeron que ocurrió el ataque. El Océano Índico septentrional está dentro del alcance de los piratas somalíes, que utilizan naves nodrizas para alcanzar objetivos de larga distancia. A principios de la década de 2000, los piratas somalíes aterrorizaron el Mar Rojo y el Golfo de Aqaba antes de expandir las operaciones para atrapar barcos que evitaban sus operaciones.

Omán no reconoció un atentado y los funcionarios no respondieron a las solicitudes de comentarios. La Quinta Flota de la Marina de los EEUU, que patrulla el Medio Oriente, no respondió a una solicitud de comentarios.

El incidente se produce en medio de intensas tensiones por el andrajoso acuerdo nuclear de Irán y cuando las negociaciones para restaurar el acuerdo se han estancado en Viena. Desde que el entonces presidente Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo en 2018, ha habido una serie de ataques a barcos en la región que se sospecha fueron llevados a cabo por Teherán.

Los medios iraníes citaron informes extranjeros sobre el ataque, pero no dieron más detalles. Esta es la segunda vez este mes que aparentemente un barco vinculado a Ofer ha sido atacado. A principios de julio, el portacontenedores de bandera liberiana CSAV Tyndall, una vez atado a Zodiac Maritime, sufrió una explosión inexplicable a bordo mientras se encontraba en el norte del Mar de la India, según la Administración Marítima de EE. UU.

