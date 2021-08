Irán entrega a los talibanes soldados afganos que habían huído de las represalias

Irán está devolviendo a Afganistán a soldados de esta nacionalidad que huían de las represalias de los talibanes, según noticias difundidas por los canales de telegram que, lógicamente, no tiene confirmación oficial por parte de las dos naciones involucradas.

Las anuncios de amnistías y moderación anunciasdas por el movimiento talibán en el momento de tomar el poder en Kabul se han demostrado falsos. Hay constancia, a través de organismos independientes y testigos presenciales, de que han comenzado las purgas y que los yihadistas buscan, casa por casa, a militares, políticos, periodistas y a cualquier persona que colaborara con el antiguo régimen y con la Coalición Internacional.

El Ejército Nacional Afgano (ENA), que fue entrenado durante 20 años por las potencias occidentales, demostró una nula moral de combate y, ante el avance talibán, sus miembros huyeron, dejando atrás llas armas, o se pasaron literalmente al enemigo.

Por lo que respecta a Irán, no parece que sea el lugar más idóneo para poder escapar de las represelias talibanes ya que el régimen de los ayatolás no es, precisamente, de los que mantienen una postura contraria a la nueva situación, más por su tradicional enfrentamiento con los Estados Unidos y razones estratégicas, que por alianzas sólidas. Además, acoge en su territorio a cabecillas de Al Qaeda, aliado de los talibanes. Estos individuos volverán, si no lo han hecho ya, a territorio afgano.