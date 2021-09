Atentados del 11-S: Así vivió el presidente Joe Biden el día más trágico de la historia de Estados Unidos

Para el entonces senador Joe Biden, el 11 de septiembre de 2001 comenzó como la mayoría de los días: viajando en el Amtrak de las 8:35 de la mañana al trabajo. Tenía planeado un día relativamente tranquilo, que incluía reuniones con los electores y una audiencia de nominación.

Entonces le llamó su mujer, Jill, para decirle que un avión se había estrellado contra el World Trade Center. En medio de la frase, gritó: “Oh, Dios mío. Dios mío. Dios mío”. La segunda torre fue alcanzada.

Los atentados terroristas de ese día destrozaron la sensación de seguridad de los estadounidenses y dieron paso a una era de amenazas nebulosas, enemigos ocultos y una guerra contra el terrorismo que parecía no tener fin. Y para Biden, un candidato presidencial fracasado cuya carrera política parecía haber tocado techo, marcaron una nueva fase de su vida pública.

El senador de Delaware y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores dedicaría aún más energía a los asuntos internacionales. Durante su candidatura a la Casa Blanca del año pasado, que finalmente tuvo éxito, se presentó como un experimentado estadista capaz de restaurar la estabilidad y el prestigio de Estados Unidos. Y esto influiría en su controvertida decisión de retirarse de Afganistán, poniendo fin a la guerra que comenzó tras los atentados terroristas.

Sin embargo, ninguno de esos giros parecía inevitable cuando el tren de Biden llegó a la estación Union de Washington el 11 de septiembre. Al entrar en la ciudad, vio en el cielo el humo de otro avión que había impactado contra el Pentágono. Su primer instinto, y el que guió sus acciones en los oscuros días y semanas siguientes, fue el de tranquilizar: a su familia, a su personal, pero sobre todo a los estadounidenses de a pie, preocupados por su futuro en un país aparentemente asediado.

Biden se dirigió a la escalinata del Senado, queriendo entrar en el hemiciclo. Más tarde dijo que “me parecía muy importante que el Senado estuviera en sesión. Que la gente nos viera. Que pudieran encender su televisor y ver dónde estábamos”. Pero el Capitolio y el complejo de oficinas y edificios oficiales que lo rodean, incluido el Tribunal Supremo, habían sido evacuados, y Biden fue rechazado por la policía del Capitolio, que dijo que existía el riesgo de que el Capitolio fuera el siguiente en ser atacado.

Muchas preguntas, pocas respuestas

Así que, en su lugar, llevó su mensaje a las calles de los alrededores del Capitolio. La ex secretaria de prensa de Biden, Margaret Aitken, pasó la mañana a su lado, atendiendo las peticiones de los periodistas para hablar con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y vio cómo Biden pasaba horas hablando con sus compañeros, con el personal e incluso con los turistas en las calles sobre lo que había ocurrido.

“La gente le paraba por la calle y le decía: ‘¿Estamos bien? ¿Vamos a estar bien?”, recordó. En un primer momento, tanto el presidente George W. Bush como el vicepresidente Dick Cheney fueron trasladados a lugares no revelados y todavía tenían que dirigirse ampliamente a la nación sobre la situación, por lo que la prioridad de Biden, según Aitken, “era asegurarse de que la gente supiera que el gobierno de Estados Unidos estaba en marcha y funcionando.”

La hija de Biden, Ashley, le llamó asustada, diciéndole que había informes de que otro avión se dirigía al Capitolio. “Sal de ahí”, le imploró ella, pero él se resistió, diciéndole que “este es el lugar más seguro”. Poco después, el cuarto avión cayó en Pensilvania. Más tarde, Biden se unió a unas cuantas docenas de legisladores en la sede de la policía del Capitolio, cerca de Union Station, donde se encontró con el representante de Filadelfia Bob Brady, un viejo amigo. Después de la caótica mañana, Brady dijo que Biden era “un regalo para la vista”.

Brady dijo que en gran medida pasaron el tiempo viendo la cobertura de las noticias, y entonces ambos decidieron irse, con Biden planeando hacer autostop a casa con Brady. Salieron directamente hacia un grupo de periodistas que los esperaban, y Brady y los demás legisladores presionaron a Biden para que hablara. “Le miré y le dije: tú eres el jefe, tío, tú eres el más alto aquí”, relató Brady.

Un futuro incierto

Frente a las cámaras, Biden volvió a pedir calma. Advirtió que no había que hacer juicios rápidos de la situación, expresó su apoyo a Bush y dijo que lo más importante era que el gobierno volviera a funcionar “lo más rápido posible”. Mientras subían a una furgoneta, Biden recibió una llamada de Bush y aprovechó el momento para relatar una historia sobre Charles de Gaulle manteniéndose firme en medio de los disparos durante un desfile al final de la Segunda Guerra Mundial, dando confianza al pueblo francés. Le dijo a Bush: “Vuelva a Washington”. El presidente acabó haciéndolo, a última hora de esa noche, pero Biden escribió en sus memorias que su ausencia inicial le hizo “estar menos seguro de que el presidente Bush podría aportar la sabiduría y el juicio que esta nueva realidad exigía”.

Brady y Biden pasaron el resto del trayecto hasta Wilmington escuchando la radio y hablando sobre el futuro, “tratando de reconstruir qué demonios iba a pasar a continuación”. El congresista dejó a Biden en la estación de Amtrak de Wilmington. Pero su día aún no había terminado. Brian McGlinchey, asistente especial y director de proyectos de Biden, había pasado la tarde en la oficina del distrito del senador con una docena de otros miembros del personal atendiendo llamadas telefónicas de electores preocupados. Tenían previsto quedarse hasta bien entrada la noche, y estaban cansados después de horas de responder a preguntas a las que les costaba dar respuesta.

Justo cuando el día se convertía en noche, cuenta McGlinchey, “he aquí que quien entra por la puerta con la pizza de Gerardo es el propio hombre”. Biden, en mangas de camisa pero con la corbata puesta, había traído una docena de pizzas de una de sus tiendas favoritas de Wilmington y un mensaje de ánimo para su personal. “Vamos a superar esto”, les dijo. “Los días oscuros no van a estar siempre frente a nosotros”. “Y, sinceramente, fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Realmente lo necesitábamos”, dijo McGlinchey.

Biden les dijo que estaba orgulloso de su trabajo, y habló de “lo que significa ser estadounidense, y de cómo brillamos en este tipo de momentos decisivos”. McGlinchey dio un abrazo a Biden. El senador se marchó a su casa, pero su personal, recién animado, se quedó en la oficina hasta la medianoche.

Su mensaje al personal fue uno que Biden llevaría a los estadounidenses una y otra vez en las semanas siguientes, con una aparición en el programa de Oprah Winfrey, interminables entrevistas televisivas y discursos en colegios y universidades de todo Delaware. El 19 de septiembre, pronunció un discurso en la Universidad de Delaware que contenía los primeros ecos del mensaje que volvería a transmitir décadas más tarde como presidente, a los estadounidenses que se enfrentan a nuevas crisis en casa y en el extranjero.

“No es momento de tener miedo”, dijo. “Es el momento de seguir adelante, no de retroceder; de llorar a los que murieron, pero no de desesperar. Es el momento de la determinación, pero no del remordimiento. Pero lo más importante es que es el momento de unirse y no de debatir, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer.” AP