Boris John apuesta por reforzar la vacunación en su plan covid para invierno

El premier Boris Johnson asegura que la pandemia “está lejos de terminar”, por lo que su Gobierno ha preparado un plan ante el Covid de cara al invierno, donde se espera la doble amenaza de la variante delta -que se propaga mucho rápido- y una temporada de gripe más virulenta que otros años.

De momento, Downing Street sigue apostando por la campaña de vacunación. Cerca del 84% de la población adulta cuenta ya con la pauta completa. Pero a partir de ahora, se suministrará también una tercera dosis a los mayores de 50 y personas vulnerables -pasados los seis meses de haber recibido la segunda- y un solo pinchazo a los menores de entre 12-15 años, siempre que sus padres den su consentimiento.

Acerca de las mascarillas, que dejaron de ser obligatorias este verano, el primer ministro insistió ayer en que los ciudadanos deben “contemplar” la posibilidad de utilizarlas en interiores. En caso de que vuelvan a ser un requisito legal, lo serán solo en “algunos espacios”, detalla el plan del Ejecutivo.

Por otra parte, el Gobierno iba a imponer a finales de este mes el llamado pasaporte covid para entrar en discotecas y otros lugares de ocio, pero finalmente ha decidido dejar esta medida en la recámara y solo imponerla si la situación empeora. En caso de que se considere necesario implementarla en un futuro, la medida marcará “la diferencia entre poder mantener los negocios abiertos, operando a su máxima capacidad”, o bien tener que cerrarlos, recalcó Johnson.

Si en los próximos meses se da ese paso, solo aquellas personas con la pauta completa de vacunación podrán acceder a los locales afectados, con independencia de si han dado negativo en un test de coronavirus. La medida, que se puede poner en marcha con “poco preaviso” para las empresas, contempla controles a la entrada de discotecas, eventos interiores con más de 500 personas y exteriores con más de 4.000.

Mantener activa la economía

El principal objetivo de Downing Street de cara a los próximos meses es mantener activa la economía del Reino Unido sin que el sistema de salud público sufra colapsos. Por ahora, se mantienen hospitalizadas 8.413 personas, una cifra similar a la de mediados de marzo, mientras que en las últimas 24 horas se han detectado 26.628 nuevas infecciones en el conjunto del país. Con todo, el número de muertes vinculadas al coronavirus se ha reducido considerablemente.

No obstante, si la situación empeora, a fin de no colapsar el NHS (Sistema Nacional de Salud Pública), el Gobierno también ha preparado un plan B que contempla reintroducir algunas de las medidas que retiró en julio, como fomentar el teletrabajo, que según Johnson, “ha jugado un papel muy importante a la hora de prevenir un crecimiento sostenido” de los contagios.

Asimismo, no descarta por completo otras restricciones más severas, como un nuevo confinamiento. Pero éstas quedan relegadas a un último recurso que por ahora no cree que vaya a ser necesario.

“La covid todavía está ahí fuera. Tristemente, la enfermedad todavía es un riesgo, pero tengo la confianza de que vamos a poder seguir adelante con nuestro plan”, dijo Johnson en una esperada rueda de prensa donde presumió de que el Reino Unido cuenta ahora mismo con “una de las sociedades más libres” y una de las “economías más abiertas” de Europa.

Si una mayor proporción de la población cuenta con cierta inmunidad contra el virus, las medidas para evitar la propagación de la enfermedad tienen mayores efectos, destacó Johnson. El avance de la vacunación incrementa por lo tanto su perspectiva de que en los próximos meses no serán necesarias restricciones tan severas como en anteriores oleadas de la pandemia. No obstante, el premier afirmó que las posibles medidas para frenar contagios son “balas en la cartuchera” que se reserva para aplicar a lo largo del invierno, no necesariamente todas al mismo tiempo, sino de manera gradual.