Las mentiras y medias verdades de López Obrador

“Ellos no son católicos. Su dios es el dinero. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español? Si Hidalgo no hubiese sido auténtico, no lo hubieran sacrificado con tanta saña como hicieron con Jesucristo”. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha celebrado este jueves los 200 años de independencia de la Corona española citando al cura Miguel Hidalgo, uno de los héroes de nación mexicana que realizó el Grito de Independencia en 1810 que dio comienzo a la Guerra de Independencia que concluyó en 1821. AMLO anticipaba en el tradicional Grito de Independencia el miércoles a medianoche su intención de convertir ayer el desfile militar en un nuevo escenario para difundir su visión de la historia mexicana que para AMLO se resume en “500 años de resistencia contra la dominación española”. Antes de ondear la bandera mexicana, AMLO incluía en las odas típicas del presidente en mayor fiesta nacional en México un “viva a la cultura de los pueblos originarios” frente a un Zócalo vacío por segundo año consecutivo. Los mexicanos disfrutaron desde las azoteas del centro de la capital y la televisión el colorido espectáculo pirotécnico en la plaza más grande de América Latina. El historiador mexicano, Juan Miguel Zunzunegui, explica a LA RAZÓN que AMLO difunde mentiras y medias verdades: “Intenta que los mexicanos odien a los españoles. En países civilizados como Alemania podría ir a la cárcel por promover discursos de odio”. AMLO ha asegurado que este año se cumple 700 años de la fundación de la capital azteca de Tenochtitlán, actual Ciudad de México, pese a que los historiadores le desmienten.

El revisionismo histórico que persigue AMLO se puso de manifiesto en el repaso a la historia mexicana en la proyección sobre la maqueta de 16 metros de altura de la pirámide azteca Huey Teocalli: “Durante estos 500 años que hoy conmemoramos, perseveran y resisten las culturas de los indígenas de estas tierras. Son nuestro corazón de México”. Zunzunegui explica la falsedad de este relato histórico: “El señorío de los mexicas que fue conquistado en el siglo XVI y lo que se independiza en el XIX son cosas totalmente diferentes. No hay una independencia de los mexicas ni de los aztecas. No hay un retorno a ese estado. Es imposible que fuese así. En México nunca te dicen que llegó Europa, una edad de hierro avanzada, en contraste con la cultura del neolítico. Pero esto ni siquiera se puede decir en México”.

Zunzunegui, autor de más de 20 libros, sostiene que las falsedades históricas de AMLO “buscan crear un enemigo” para tapar sus responsabilidades ante las críticas a su ‘Cuarta Transformación’: “Hasta este año, nunca nadie en México había escuchado la frase ‘500 años de resistencia indígena’. Este gobierno, lleno de gente con apellidos españoles y europeos, decidió que todos somos indígenas y que llevamos 500 años de resistencia. La realidad es que la capital de los aztecas Tenochtitlán es tomada por 10.000 guerreros indígenas junto a los españoles. Habla de la herencia de ‘exterminio y muerte’. Qué barbaridad. ¿Por qué no menciona la herencia de templos, catedrales, acueductos, pueblos, retablos barrocos o palacios neoclásicos? Y la herencia más importante: la lengua en la que el propio presidente da sus discursos de odio contra España. Mientras AMLO no diga todo esto en nahua, al final es un hispano confundido. Habla en español. Piensa en español. El himno nacional de México está compuesto por un catalán”.

El académico remarca el uso de AMLO de los actos institucionales para difundir su distorsionada visión de la historia: “Se supone que el 15 y 16 de septiembre se celebra la independencia. Sin embargo, fue un evento en torno a la conquista donde la independencia pasó a ser secundaria. En la cadena nacional pusieron estas imágenes de los aztecas asegurando que eran grandes y gloriosos. Le enfocaron cuando tradicionalmente se enfoca a los militares portando la bandera.”. La historiadora y presentadora del programa de radio Historia en Vivo, Bertha Hernández, coincide en que una de las obsesiones de AMLO es pasar a la historia como un presidente destacado: “Quiere ser recordado por su honestidad. Su revisión de la historia genera confrontación también en los mexicanos. Los historiadores hemos discutido durante meses con el gobierno sobre los hechos de la independencia. No hay base para asegurar que este año se cumplen 700 desde la fundación de la capital azteca de Tenochtitlán, pero AMLO lo señala como un hecho cierto”. Zunzunegui sostiene que las peticiones de perdón de AMLO al rey Felipe VI se basan en su particular visión de la historia: “Cuando exige la petición de perdón de España es una exigencia para él, no para México”. La gran fiesta nacional mexicana fue animada por la artista Lila Downs al interpretar la canción Latinoamérica de Calle 13. Las casas y restaurantes se llenaron de banderas mexicanas mientras AMLO alimenta el enfrentamiento. La historiadora destaca Hernández la incongruencia de la postura contra España de AMLO ya que México es “la herencia y la fusión de dos maneras de ver el mundo”.