La estrella del boxeo Manny Pacquiao se presentará a las elecciones de Filipinas

El icono del boxeo y senador filipino Manny Pacquiao afirma que se presentará a las elecciones presidenciales de 2022. Pacquiao aceptó la nominación de su partido PDP-Laban en su convención nacional el domingo, diciendo que el pueblo filipino ha estado esperando un cambio de gobierno. “Soy un luchador, y siempre lo seré dentro y fuera del ring”, dijo Pacquiao, de 42 años, en su discurso.

“Necesitamos que el gobierno sirva a nuestro pueblo con integridad, compasión y transparencia”, añadió. Pacquiao es el presidente de la facción del PPD-Labán, liderada por él y el senador Aquilino “Koko” Pimentel III.

Otra facción del mismo partido designó a principios de este mes al presidente Rodrigo Duterte como candidato a la vicepresidencia, y al antiguo ayudante de Duterte, el senador Bong Go, como candidato a la presidencia. Duterte, a quien la Constitución prohíbe presentarse a un segundo mandato de seis años, ha aceptado la nominación, pero Go ha declinado presentarse a la presidencia.

Duterte ha dirigido una brutal campaña contra las drogas ilegales, y dijo la semana pasada que preferiría “morir primero” antes de enfrentarse a un tribunal internacional, un día después de que la Corte Penal Internacional anunciara que investigaría las acusaciones de crímenes contra la humanidad relacionadas con la represión que ha dejado miles de muertos.

Pacquiao ha acusado a la administración de Durterte, su antiguo aliado, de empeorar la corrupción en Filipinas. A los críticos que cuestionan su cualificación, el famoso boxeador ha dicho que su experiencia de dificultades personales le permitirá comprender mejor el sufrimiento de la gente y luchar contra la pobreza y la corrupción. “En toda mi vida, no me he echado atrás en ninguna lucha”, dijo Pacquiao.

Advirtió que los políticos a los que considera responsables de la corrupción “pronto acabarán juntos en la cárcel”. La facción del partido rival que apoya a Duterte dijo anteriormente que solicitará a la Comisión Electoral que declare a Pacquiao y a sus aliados funcionarios ilegítimos del partido gobernante