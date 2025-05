Trump elogia en su despedida a Musk, a quien define como "uno de los mayores líderes innovadores" del mundo

La salida de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, del gobierno de Donald Trump se llevó a cabo con un sabor agridulce. Aunque tanto el presidente de Estados Unidos como el empresario intentaron resaltar los recortes de gastos “innecesarios” que el dueño de Tesla lideró mientras estuvo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), en las últimas horas las revelaciones periodísticas que vinculan a Musk con el consumo de drogas mientras estuvo de campaña con el hoy mandatario republicano terminaron por empañar ese resumen de labor.

El diario New York Times informó que Musk consumía drogas de forma extensiva mientras se desempeñaba como uno de los asesores más cercanos de Donald Trump, tomando ketamina con tanta frecuencia que presumiblemente le terminaron causando problemas en la vejiga y viajando con un suministro diario de aproximadamente 20 pastillas.

De acuerdo con la denuncia, Musk consumía regularmente ketamina, éxtasis y hongos psicodélicos durante su ascenso político, y esto coincidió con el momento en que donó 275 millones de dólares a la campaña presidencial del republicano. El éxtasis está clasificado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) como una sustancia controlada de la Lista I, sin uso médico aceptado, lo que lo convierte en una droga completamente prohibida para empleados federales. Sin embargo, el empresario fue clasificado como un “empleado especial del gobierno”, por lo que el Times detalla que no estaba sujeto a las mismas normas estrictas que un empleado regular.

Según las fuentes citadas por New York Times, el líder de DOGE desarrolló una seria adicción a la ketamina, consumiendo este potente anestésico a veces a diario, en contraste con la “pequeña cantidad” que, según él, tomaba “aproximadamente una vez cada dos semanas”, como declaró en entrevistas. “Si usas demasiada ketamina, realmente no puedes trabajar, y yo tengo mucho trabajo”, le dijo Musk al periodista Don Lemon en marzo de 2024, minimizando su consumo.

El viernes, durante la rueda de prensa conjunta, Trump no se refirió a este asunto. Por el contrario, aseguró que “Elon tuvo que soportar ataques y críticas, lo cual es una pena. Es un patriota increíble. La buena noticia es que el 90% del país lo sabe”, dijo el mandatario antes de darle una llave dorada de la Casa Blanca como regalo.

“Se lo he dado a personas muy especiales. Pensé en dárselo a Elon como un regalo de nuestro país. Gracias”, manifestó Trump elogiando el trabajo de Musk en DOGE. “Estar con Elon, que es mi amigo, y ha hecho un trabajo fantástico. Él no necesitaba esto. No lo necesitaba. Y descubrimos que el gobierno puede ser un poco desagradable a veces.”

Musk anunció su salida del servicio gubernamental el miércoles por la noche, meses después de mostrar un comportamiento que muchos republicanos y demócratas calificaron como “errático”, incluyendo insultos a miembros del gabinete y realizar un saludo similar al nazi en un mitin político.

Desde la llegada del empresario a la administración, ha habido muchas preguntas sobre su capacidad para manejar información clasificada e incluso dudas sobre si los contratos que sus empresas mantienen con el gobierno de Estados Unidos violaban o no las normas éticas federales. Ahora que se ha destapado el uso de drogas, la Casa Blanca se ha negado a responder solicitudes de periodistas sobre si Musk fue sometido a pruebas de drogas, a pesar de su acceso a información clasificada.

Todas estas preguntas bien podrían quedar sin respuesta, y dada la cálida despedida que Trump ofreció a Musk, parece que la relación entre ambos es más fuerte que nunca.

En su mensaje frente a las cámaras, el mandatario no escatimó en elogios al dueño de X. “Con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon logró un cambio colosal en las viejas formas de hacer las cosas en Washington”.

Para Trump, “DOGE ha incorporado a genios con una mentalidad de ingeniería y personas increíblemente talentosas, además de computadoras. En una ocasión le pregunté a Elon cuál era su principal objetivo, y en realidad tienen muchos, todos relacionados con ser inteligentes. Pero él dijo que en lo que realmente son los mejores es en trabajar con computadoras, de forma que no puedan ser superados por alguien que no sea tan honesto, que también sea bueno con computadoras, pero no tan bueno como estas personas”.

El mandatario prometió también que el trabajo de DOGE continuará sin Musk porque “la mentalidad de los altos mandos en cada departamento federal ha cambiado realmente, y con la orientación de Elon están ayudando a detectar fraudes y despilfarros, y a modernizar sistemas rotos y obsoletos”, sentenció.