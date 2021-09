El Estado Islámico pide a los “lobos solitarios” que quemen coches de forma indiscriminada

“Hazlos cenizas”. El Estado Islámico (Isis, Daesh) publica en una de sus revistas, “Voice of Hind”, número 20, editada por su franquicia en la India, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, un “manual” de instrucciones, en una decena de puntos, con sus pequeños gráficos indicativos, para quemar coches de forma indiscriminada. Retoma, de esta manera, la estrategia de fomentar los incendios intencionados ya que difunde las instrucciones a través de las redes sociales.

Forma parte de los planes desestabilizadores de la banda yihadista, que promueve el incendio de bosques, grandes edificios, naves industriales, etcétera. Si es con los “cruzados” (cristianos) dentro, mejor.

Se trata de causar la alarma que cualquier incidente de este tipo provoca entre la población y, además, con un mínimo coste humano y material, ya que no precisa de la acción de “martir” suicida, como es el caso de los actores, “lobos” o de la articulación de una célula organizada.

En la citada revista, se incluyen una decena de consejos para la quema de los automóviles, utilizando los neumáticos delanteros o estableciendo una conexión cercana al depósito de la gasolina. Se sugiera meter el líquido inflamable en un tetra brik de jugo de manzana, buscar zonas solitarias, sin cámaras, no tocar los coches para que no se activen las alarmas, hacer un reguero con dicho líquido y e iniciar el fuego con una cerilla; y, finalmente, huir del lugar lo más rápidamente posible. Consejos que no constituyen ningún nuevo sistema operativo ni enseñanza para terceros (por eso este periódico hace referencia las mismas) ya que, lamentablemente, son utilizados por otro tipo de extremistas. Lo relevante es que Isis pretenda promover una campaña de este tipo.

Tal y como informó LA RAZÓN en su día, el Estado Islámico promovía los incendios forestales pero dejando, en algún lugar visible, un cartel para que quedara claro que habían sido los yihadistas los autores. Asimismo, realizó una intensa campaña de quema de cosechas, en Irak y Siria, también para aterrorizar a la población y obligarla a emigrar a núcleos urbanos, dejando los campos como territorio “libre” para los terroristas.

El uso de ataques incendiarios como actividad terrorista ha sido defendido en la revista del Estado Islámico Rumiyah (el número de enero de 2017) y en la revista Inspire de al-Qaeda(los números de mayo de 2012 y marzo de 2013).

En el caso de Isis, tal y como publicó LA RAZÓN en su día, subrayaban que estos atentados deben ser cometidos por los “lobos solitarios” en ciudades, barrios, lugares públicos y edificios gubernamentales. “Los ataques también demuestran que, con simples materiales, fácilmente accesibles se puede Fácilmente aterrorizar a una nación entera. Esta es una opción rápida para cualquiera que quiera unirse a la justa campaña de terror”.

“Hay que matar a los cruzados y enviarlos al infierno(…)Todo lo que se requiere del mujahid (combatiente) es adquirir el producto inflamable que desea usar, seleccionar su objetivo y determinar el momento para la ejecución. Debido a que muchos elementos inflamables forman parte de la vida cotidiana, los ataques incendiarios son extremadamente difíciles de prevenir”, subrayaba.

“Los lugares ideales para el incendio son edificios de apartamentos, áreas forestales adyacentes a áreas residenciales, fábricas que producen automóviles, muebles, prendas de vestir, estaciones de servicio, hospitales, bares, clubes nocturnos, bancos, salas de exposiciones de automóviles, escuelas, universidades, así como iglesias”.