En libertad Irmgard Furchner, la mecanógrafa de un campo nazi que “instigó” 11.000 asesinatos en la Segunda Guerra Mundial

Un tribunal alemán ha dejado en libertad provisional a una anciana de 96 años acusada de ser cómplice en más de 11.000 asesinatos por su labor como secretaria del campo de concentración nazi de Stutthof, en plena Segunda Guerra Mundial.

Irmgard Furchner fue detenida el jueves de la semana pasada, después de que intentase huir horas antes de que comenzase el juicio contra ella después de salir de su casa en Hamburgo en un taxi. Sin embargo, un tribunal de Itzehoe ha suspendido la orden de arresto al asumir que hay garantías de que comparecerá en la siguiente vista, el 19 de octubre.

La Fiscalía acusa a la exsecretaria, que ejerció como taquígrafa y mecanógrafa en la oficina del comandante del campo de concentración de Stutthof --cerca de la ciudad polaca de Gdansk-, de ayudar a los responsables del campo en el asesinato sistemático de más de 11.000 prisioneros entre junio de 1943 y abril de 1945.

Según la Oficina Central encargada de la investigación de los crímenes nazis, unas 65.000 personas murieron en el campo de concentración alemán de Stutthof y sus instalaciones aledañas, así como en las llamadas marchas de la muerte organizadas allí al final de la Segunda Guerra Mundial.

La mujer apeló y volvió a comparecer ante el tribunal el martes. Un comunicado del tribunal dijo que los jueces suspendieron la orden de arresto y la liberaron, ordenando “salvaguardias” no especificadas. La próxima sesión de la corte está programada para el 19 de octubre, fecha en la que se debe leer la acusación. Los fiscales argumentan que la mujer era parte del aparato que ayudó al funcionamiento del campo de Stutthof de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial hace más de 75 años.

El tribunal ha dicho que la acusada supuestamente “ayudó e instigó a los responsables del campo en el asesinato sistemático de los encarcelados allí entre junio de 1943 y abril de 1945 en su función de taquígrafa y mecanógrafa en la oficina del comandante del campo”.

A pesar de su avanzada edad, la mujer está siendo juzgada en un tribunal de menores porque tenía menos de 21 años al momento de los presuntos delitos. Los medios alemanes la han identificado como Irmgard Furchner.

Una portavoz de la corte dijo después de saltarse la apertura del juicio la semana pasada que la acusada previamente había “anunciado que no quería venir” a la corte, pero eso no proporcionaba motivos suficientes para detenerla antes del juicio. Dada la edad y la condición de la mujer, no se esperaba que ella “eludiera activamente el juicio”.