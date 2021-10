Descubren que un hombre suplantó la identidad de un muerto durante 43 años

Un hombre de 77 años se declaró culpable en un tribunal de Florida, Estados Unidos, de varios delitos relacionados con suplantar la identidad de un fallecido durante 43 años.

En 1975, un jurado condenó a Bennett por varios delitos graves, pero estuvo en libertad bajo fianza pendiente del resultado de una apelación, que no le fue favorable. Por ello, en 1978, suplantó la identidad de Gordon Ewen, quien murió en 1945. Así, durante más de 35 años, suplantó su identidad, hasta que en 2016, presentó una solicitud de pasaporte que no le salió bien y fue descubierto. No fue hasta 2020 cuando Bennett fue arrestado por cargos federales y comprobaron que no era la persona que decía ser.

Tras declararse culpable, ahora se enfrenta a una pena máxima de 22 años de fraude por pasaporte, robo de identidad agravado y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto.