Un ex preso de Guantánamo amenaza a los Estados Unidos con atentados más sangrientos que los del 11-S

Un miembro de Al Qaeda, que estuvo preso en el campamento de Guantánamo, en Cuba, ha lanzado un mensaje a los Estados Unidos en el que ses advierte que, al no haber entendido el mensaje lanzado con los atentados del 11-S, van a venir otros peores.

Tras reiterar su juramento de lealtad a los talibanes, la franquicia en la Península Arábiga de la banda yihadista (AQAP) se muestra muy activa desde el punto de vista mediático, hasta el punto de haber vuelto a editar la revista “Inspire”, órgano oficial de AQ. y un folleto con instrucciones sobre objetivos, métodos, etcétera. Todo ello parece indicar que la posibilidad de tener bases operativas en Afganistán ha envalentonado a los de Ayman Al Zawahiri, que tratan de recuperar el terreno perdido frente al Estado Islámico.

A través de su rama mediática, Al-Malahem, ha difunddido un vídeo de Ibrahim Al-Qousi, alias “Khubayb Al-Sudani”, en el que felicita a los talibanes por apoderarse de Afganistán y amenaza a Estados Unidos con “ataques más dolorosos que el 11 de septiembre”.

Con en título de “Un mensaje para el pueblo estadounidense: aún tiene que comprender la lección”, se regocija de la salida de las tropas USA de Afganistán, por lo que ello supone de “pérdidas materiales y humanas, su reputación y prestigio como superpotencia de país más poderoso del mundo”.

Cuestiona la afirma del presidente Biden de que “no será un base desde la cual los grupos yihadistas amenazan la seguridad de Estados Unidos y sus aliados, a lo que se habrían comprometido los talibanes, informa Memri.

Dirigiéndose al pueblo estadounidense, Al-Qousi subraya: “su seguridad seguirá en riesgo mientras no comprenda la lección y mientras no actúe para eliminar las razones por las cuales ocurrieron los eventos del 11 de septiembre, como se explicó. por Bin Laden en sus mensajes. Oh estadounidenses, incluso si eliminan al último hombre de Al-Qaeda [...] no piensen que disfrutarán de la paz y la seguridad como había afirmado el ex presidente Bush. Oh estadounidenses, su seguridad todavía está en riesgo mientras luches contra el Islam y los musulmanes bajo diferentes nombres, incluido el antiterrorismo “.

“Oh estadounidenses, que sepan que los muyahidines de hoy no se limitan a las fronteras y que pueden moverse desde cualquier parte del mundo para ejecutar lo que deseen para disuadir su opresión. Cada musulmán sobre la faz de la tierra es de hecho un muyahid emprendedor”, asegura.