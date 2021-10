La guerra de Afganistán ha terminado, pero Occidente sigue necesitando a Pakistán

Cuando las últimas tropas estadounidenses abandonaron Kabul el 30 de agosto, no sólo significó el fin de una campaña de 20 años en Afganistán, sino también el fin de la dependencia occidental del vecino Pakistán. En ese tiempo, el país había sido un socio exasperante que había ayudado a las fuerzas de la OTAN con la logística y la inteligencia, incluso cuando proporcionaba un refugio a los líderes talibanes. Ahora, tal vez Estados Unidos pueda lavarse las manos y marcharse.

Estados Unidos y sus aliados tienen muchas razones para sentirse agraviados. Pakistán se enfrenta constantemente a su vecino, India, que se está convirtiendo en un socio regional vital para Occidente. Mantiene estrechos lazos diplomáticos y comerciales con China, a la que proporciona acceso al océano Índico, a través de la autopista del Karakórum y el puerto de Gwadar. Es el hogar de muchos extremistas musulmanes.

Con un PIB per cápita que sólo representa dos tercios del de India y que en los últimos años ha ido disminuyendo, Pakistán podría parecer un país sensato al que evitar. Ojalá. Aunque Pakistán ya no es tan importante para los planes de Estados Unidos, sigue siendo un país fundamental y preocupante. Tiene un arsenal de armas nucleares en rápida expansión. Sus extremistas musulmanes han participado en ataques terroristas en todo el mundo. La capacidad del país para complicar las relaciones entre China e India hace que sea demasiado importante para ignorarlo. Sin embargo, Occidente debe ser realista sobre qué tipo de cooperación es y no es posible. El realismo empieza por reconocer que Pakistán nunca hará muchas de las cosas que sus amigos occidentales desearían.

Las exhortaciones al Ejército para que deje de escenificar la política caerán en saco roto, aunque Pakistán estaría mejor si lo hiciera. Tratar de inducir a Pakistán a separarse de China también es inútil. Los generales están demasiado interesados en tener un aliado contra India, demasiado ansiosos por las inversiones chinas y demasiado conscientes de los recelos de Occidente como para poner todos los huevos en la misma cesta. Hacer cualquier cosa que huela a ponerse del lado de Estados Unidos en contra de sus compañeros musulmanes también es difícil de vender. Los gobernantes paquistaníes se ven a sí mismos como líderes naturales del mundo islámico y son reacios a irritar a sus ciudadanos más doctrinarios.

Sin embargo, a pesar de todos sus problemas, Pakistán está en condiciones de ofrecer algo a Occidente. Su política se ha tranquilizado desde que el Ejército dejó de intentar dirigir el país directamente y confió la tarea a un político flexible, Imran Khan. Los terroristas islámicos, que hicieron que el lugar se pareciera a un incipiente Afganistán hace unos años, han sido reprimidos en gran parte. Además, aunque Pakistán es amigo de China, también anhela la atención de Occidente. La élite habla inglés, envía a sus hijos a las universidades americanas y europeas y veranea en Londres y París. Y Pakistán tiene algo que ganar. Incluso más que Estados Unidos, se beneficia de atemperar el fanatismo de los talibanes, mantener la estabilidad de Afganistán y evitar la propagación del extremismo.

La versión paquistaní de los talibanes ha matado a muchos más paquistaníes que los talibanes afganos a los estadounidenses. Los gobernantes paquistaníes también querrían más ayuda económica, idealmente en condiciones más favorables que los préstamos de piedra que han acompañado a algunas inversiones chinas. Sin duda cederán a la tentación de enfrentar a China y Occidente. Pero eso es mejor que convertirse en un Estado cliente de China. El premio final sería algún tipo de distensión entre Pakistán e India. Esto no será fácil ni rápido. Los políticos y los soldados de ambos países encuentran demasiado útil la lucha contra el otro como para abandonarla a la ligera. Pero los paquistaníes saben que no pueden competir con India a largo plazo.

Y tras los enfrentamientos fronterizos en el Himalaya, los indios están comprendiendo que disuadir a China es mucho más importante que discutir con Pakistán. Sin duda, hay margen para hacer más segura la región y construir una red de alianzas más sólida, si Occidente está dispuesto a mantener un compromiso suficiente y a planificar a largo plazo una diplomacia. Aunque sus aliados talibanes ganaron en Afganistán, Pakistán se encuentra en una posición difícil, en un barrio peligroso. Los generales saben que Occidente sopla caliente y frío, pero su estrecho interés propio deja margen para la cooperación.

Un poco de buena voluntad sería un buen comienzo. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha celebrado dos cumbres con Narendra Modi, el primer ministro de India, una en persona y otra por videoconferencia. Todavía no se ha dignado a llamar a Khan, y mucho menos a invitarle a la Casa Blanca. Ahora que Estados Unidos ha abandonado Afganistán, un poco de cortesía tiene sentido.