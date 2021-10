Deportes

Un jugador negacionista de la NBA podría perder hasta 200 millones de dólares si no se vacuna: “No elijo el dinero, prefiero no vacunarme”

Kyrie Irving dijo que entiende las implicaciones financieras y profesionales de su decisión de no vacunarse contra el COVID-19 y que está dispuesto a defender lo que cree.

Los Nets de Brooklyn dijeron a principios de esta semana que están sentando a Irving ya que su falta de vacunación significa que no puede practicar o jugar en la ciudad de Nueva York, y no pondrán al equipo en una situación en la que es un jugador de carretera a tiempo parcial.

Irving abordó la situación el miércoles por la noche mientras hablaba en InstagramLive. Fueron sus primeros comentarios públicos desde el 27 de septiembre, cuando charló con los reporteros por videoconferencia.

“Las consecuencias financieras, sé que no quiero ni siquiera hacer eso”, dijo Irving, de 29 años. “Pero es la realidad que para estar en Nueva York, para estar en un equipo, tengo que estar vacunado. Elegí no vacunarme, y esa fue mi elección, y les pido a todos que respeten esa elección”.

“Voy a seguir manteniéndome en forma, preparado para jugar, preparado para salir con mis compañeros de equipo y formar parte de todo esto. Esto no es algo apolítico; no se trata de la NBA, ni de ninguna organización. Se trata de mi vida y de lo que he decidido hacer”.

No se sabe cuándo tendrá la oportunidad de jugar esta temporada, ni si la tendrá. PeroIrving, que ganó un título de la NBA con los Cavaliers de Cleveland en 2016, dijo que no está renunciando a su sueño de ganar otro campeonato en Brooklyn con las superestrellas Kevin Durant y James Harden.

Y dijo que no se va a retirar. Si no juega esta temporada, podría perder más de 17 millones de dólares de sueldo por los partidos que se hubieran jugado en Brooklyn y en el Madison SquareGarden. y 186 millones en cuanto a una extensión [del contrato] que no se le ofrecerá ahora.

“¿De verdad crees que quiero perder dinero? ¿Creen que realmente quiero renunciar a mi sueño de ir en busca de un campeonato? ¿Creen que realmente quiero renunciar a mi trabajo? ¿Crees que realmente quiero sentarme en casa y no ir a por las cosas con mis compañeros de equipo con los que he podido crecer, aprender, aprender que se necesita sacrificio en este espacio?”, dijo Irving. “... ¿Creen que quiero renunciar a mi medio de vida por un mandato, porque no tengo comodidades, porque no estoy vacunado? Vamos”.

Irving dijo que no está ni a favor ni en contra de las vacunas, pero que no le parece bien. Subrayó que no está enfadado con los Nets o con la NBA y que no condena a los que tomaron la decisión de vacunarse.

“Tienes que tomar estas convicciones por ti mismo”, dijo. “‘Oye, vas a perder dinero; vas a perder con esto’. Y qué. No se trata del dinero. Se trata de elegir lo que es mejor para ti”.

Y continuó: “Me mantengo firme en lo que creo. Es tan sencillo como eso. No se trata de ser anti-vacunas o de estar en un lado o en otro. Se trata simplemente de ser fiel a lo que me hace sentir bien... Si me van a demonizar por tener más preguntas y tomarme mi tiempo para tomar una decisión con mi vida, eso es lo que es. ... Conozco las consecuencias de las decisiones que tomo con mi vida. No estoy aquí para endulzar nada de eso”. Reuters