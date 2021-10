Descartan a una mujer de un puesto de trabajo por ser “muy simpática”

Manuela Fernández Jaime, una mujer de 26 años y licenciada en Relaciones de Trabajo, fue descartada de un empleo por ser “muy simpática”, ya que la empresa de Buenos Aires, Argentina, que le hizo la entrevista aseguró que eso era ser “poco profesional”, tal y como recoge el diario Los Andes.

“Nos pareció interesante tu currículum y lo que puedes aportar, pero sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática y no nos parece muy profesional una persona que se muestra feliz en toda la entrevista y creemos que puede afectar al desempeño de tu carrera en el futuro. Es solo un consejo... ser extrovertido a veces denota falta de compromiso”, contestó la empresa a la joven en un correo electrónico que ella misma compartió.

“Tuve que leer el correo muchas veces. No me terminaba de creer que me rechazaban por ser simpática”. Manuela dijo que el encargado de hacerle la entrevista, a través de Zoom, era “un señor amable, que sonreía y hacía alguna que otra broma para romper el hielo”. Asegura que, en ningún momento de la charla, que duró alrededor de quince minutos, “hizo alguna referencia a mi supuesta risa o estilo extrovertido”. ¿Será porque los profesionales no se ríen?”, dice con ironía.