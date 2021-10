Portugal: llamamiento “in extremis” para evitar elecciones anticipadas

El ministro de economía de Portugal, Mário José Gomes, ha hecho un último llamamiento a que se apruebe el presupuesto para 2022 con el fin de evitar una convocatoria de elecciones anticipadas. El parlamento de Portugal votará este miércoles por la tarde si aprueba o no el presupuesto nacional propuesto por el gobierno minoritario socialista. Si no salen adelante las cuentas, habrá elecciones probablemente no antes de enero del próximo año.

Los socialistas del primer ministro António Costa han sido dejados de lado por sus aliados de extrema izquierda del Partido Comunista y el Bloque de Izquierda, que han ayudado a apuntalar el poder del gobierno durante los últimos seis años votando por sus políticas o absteniéndose. El primer ministro dijo que no dimitiría: “El deber del gobierno, mi deber, es no alejarme cuando las cosas se ponen difíciles”, dijo Costa a los diputados. “Tenemos que hacer frente a las dificultades”.

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, quien no tiene poderes ejecutivos pero supervisa el funcionamiento del país, advirtió que convocaría elecciones anticipadas si el parlamento no aprueba el plan de presupuestos del gobierno del próximo año. Debido a los requisitos constitucionales que deben cumplirse antes de que se pueda celebrar una elección, y teniendo en cuenta el período de vacaciones de Navidad, las elecciones probablemente se realizarían a partir de enero. Eso significa que otro presupuesto para 2022 probablemente no se presentaría al parlamento antes de abril.

El cronograma condena a Portugal a meses de limbo político justo cuando el gobierno estaba listo para impulsar la economía después de la pandemia de COVID-19 mediante el despliegue de unos 45.000 millones de euros en fondos de ayuda de la Unión Europea.

Una campaña de vacunación masiva ha ayudado a Portugal, por el momento, a contener en gran medida COVID-19. Tal como están las cosas, con menos de 1.000 nuevos casos al día desde mediados de septiembre, la pandemia no debería retrasar las elecciones en el país, que tiene 10,3 millones de personas.

El Partido Socialista tiene actualmente 108 escaños en el parlamento de 230 escaños de Portugal. Las encuestas de opinión recientes sugieren que ganaría fácilmente las próximas elecciones, pero nuevamente no alcanzaría la mayoría parlamentaria. Costa, el primer ministro cuyo perfil político en la UE se creció considerablemente durante la presidencia portuguesa del bloque el año pasado, está considerado como un candidato para un puesto de un organismo internacional. Un resultado electoral pobre podría ser su señal para dejar el gobierno.

Tanto el Partido Comunista como el Bloque de Izquierda perdieron votos en las elecciones de Portugal de 2019, y su declive en popularidad se atribuyó en parte a su apoyo a los socialistas más moderados.

El Partido Socialdemócrata de centro-derecha, la principal oposición, está atrapado en una batalla por el liderazgo y en gran medida no ha logrado capitalizar la difícil situación del gobierno.

Las diferencias de los socialistas con sus aliados de extrema izquierda se acumularon este año. Los desacuerdos clave incluyeron el tamaño de un aumento de salario mínimo, nuevas reglas sobre los derechos de los trabajadores en la economía de conciertos y el trabajo desde casa, aumentos del impuesto sobre la renta, gasto público en salud y derechos de pensión.