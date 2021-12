El vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas, galardonado con el premio Otto de Habsburgo

El Comité Español para la Unión Paneuropea entregó este lunes el premio Otto de Habsburgo al Vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la cartera de protección del estilo de vida europeo, Margaritis Schinas.

“La defensa de la democracia, la libertad y el humanismo cristiano que el griego encarna, así como su firme apuesta por el proceso de integración europea, han sido determinantes para su elección”, destaca el jurado conformado por los miembros de la Junta Directiva del Comité Español para la Unión Paneuropea.

La ceremonia se celebró en el club social privado Real Gran Peña, ubicado en Gran Vía y contó con la participación del ex ministro de Educación, Cultura y Deporte y ex portavoz del Gobierno durante el segundo mandato de Mariano Rajoy, Iñigo Méndez de Vigo, quien se encargó de pronunciar la laudatio. El propio Méndez de Vigo, junto con Ramón Pérez-Maura, Ignacio Salafranca y Abel Matutes, acudieron también en calidad de ex presidentes de Paneuropa España. En el acto también intervinieron el actual presidente, Florentino Portero Rodríguez, y el actual secretario general, Carlos Uriarte Sánchez.

Asimismo, acudieron al acto numerosos embajadores de Estados europeos en España, así como miembros del panorama político actual. Representando a la familia Habsburgo, acudió Sofía de Habsburgo-Lorena, nieta de Otto de Habsburgo e hija de Jorge de Habsburgo, actual embajador de Hungría en Francia.

Schinas se incorpora así a la lista de condecorados con este premio entre los que se encuentran personalidades como el ex presidente del Parlamento Europeo Jose María Gil Robles o el ex viceprimer ministro británico Nick Clegg o la ex vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Rosario Silva.