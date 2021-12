El tren con alas de China que supera en velocidad al AVE y quiere batir todos los récords

Los trenes AVE de alta velocidad de España tienen red con más velocidad de toda Europa, llegando hasta las 310 kilómetros por hora. Una enorme red que permite hacer conexiones rápidas entre las diferentes ciudades de España. Por ejemplo, un viaje desde Madrid a Barcelona, con más de 600 kilómetros de distancia entre ambos territorios y que se puede realizar en menos de tres horas. Pero el nuevo tres de China no tiene nada que envidiar a este transporte europeo.

Los científicos chinos ya están estudiando la forma de crear trenes que alcancen los 450 km/h, muy por encima de la velocidad máxima de los AVE. Tal y como recoge el medio South China Morning, los investigadores están involucrados en el proyecto CR450, lanzado por Pekín y que tiene como objetivo desarrollar una nueva generación de trenes de alta velocidad.

Con cinco pares de alas en cada vagón de tren, se trata de “un gran avance en el concepto tradicional de diseño aerodinámico”, tal y como han explicado los investigadores del Centro de Innovación de Dinámica de Fluidos de Chengdu. “A medida que aumenta la velocidad de funcionamiento, el desgaste de las ruedas aumentará e inevitablemente acortará el ciclo de reparación y la vida útil de las ruedas”, agregan.

La razón de las cinco alas a cada lado sería la necesidad para que se impulsen con alta rapidez y se evite turbulencias y el rozamiento excesivo de las ruedas, para que no se desgaste rápidamente. Aunque tratan de buscar una solución y reducir este rozamiento de las ruedas del que hablaban los investigadores, lo que gracias a estas alas se conseguiría estar en buen estado durante un mayor periodo de tiempo. “Podría generar una fuerza suficiente como para levantarlo sin el riesgo de golpear con nada”, dicen.

No es el primer proyecto que presenta China. El mes de julio pasado, el gigante asiático presentó el Maglev, el que llamaba “el tren más rápido del mundo”, con el que se podrían alcanzar los 600 kilómetros/hora. El acrónimo Maglev proviene de Tren de Levitación Magnética, y es el nuevo paradigma de locomoción ferroviaria.

Según explican sus desarrolladores, el tren logrará completar la ruta Pekín-Shanghái en tres horas y media (entre una ciudad y otra hay más de 1.200 kilómetros y actualmente se tarda cinco horas). No obstante, todavía no es una realidad puesto que China no dispone de vías para hacerlo funcionar aunque el país ya está construyendo redes de vías de levitación magnética.

La idea de poner alas en los trenes de alta velocidad no es nueva, pues los ingenieros japoneses presentaron una propuesta en la década de 1980 para un tren con alas en forma de avión que se extendían desde los lados, y finalmente construyeron un prototipo dos décadas después. Pero este primer intento demuestra que las alas brindaban eficiencia aerodinámica, aunque fracasó en aplicaciones prácticas porque las alas eran demasiado grandes y demasiado anchas para que el tren pudiera circular de manera segura dentro del espacio limitado de la infraestructura ferroviaria existente, como vallas de seguridad y túneles.

Actualmente, el récord del tren más rápido del mundo lo tiene Japón, con el tren desarrollado por JR Central, la compañía estatal nipona. Su registro de 601 km/h es la nueva frontera, aunque cabe señalar que todavía no se puso en marcha su servicio regular. En Europa, Francia ha sido uno de los impulsores de la alta velocidad en Europa, con expansión al resto del mundo, que superó todos los récords al alcanzar una velocidad de 574 km/h: el TGV POS, que se usa en los trayectos de París al este francés y sur de Alemania, hasta que Japón lo superó en 2015.