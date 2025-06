¿A que países recomiendan huir en caso de tercera guerra mundial?

Se esta discutiendo en la actualidad el inicio de una posible guerra mundial. El gran conflicto en oriente Próximo no hace más que aumentar su recorrido creando así una situación muy tensa y vulnerable. Se podría decir que hay el mismo nivel de actividad conflictiva que desde la segunda guerra mundial; Ucrania, Gaza, Sudán, Yemen, Siria, el Mar de China, Corea del Norte…Pero ¿acaso es cierto que debería plantearse una tercer enfrentamiento en la historia de la humanidad?

Irán.- AMP.- Irán advierte de que una implicación en la guerra con Israel causaría a EEUU "duros e irreparables golpes" Europa Press

¿Si esto pasase acaso sería España un buen refugio para protegerse?

Si habláramos de una guerra nuclear, España no posee ningún tipo de arma. Sin embargo, posee presencia militar estadounidense en Rota y Morón situadas en el sur de la península. Son bases estratégicas para la defensa de Europa y el Mediterráneo. Así que, su presencia puede significar mayor protección en caso de conflicto.

Pese a eso, también puede significar riesgos importantes ya que podrían ser objetivos prioritarios en caso de guerra contra E.E.U.U o la OTAN. Así que las zonas cercanas a las bases podrían sufrir bombardeos o sabotajes. En suma, estar dentro del país puede dar cierta protección por ser aliado y poseer capacidad militar. Aunque, las bases pueden ser un blanco y objetivo secundario provocando asa cierto peligro.

Top tres países recomendados para refugiarse:

Ya que España no sería el destino ideal, existen otros lugares donde la tranquilidad y protección es mas alta. Se han planteado ya ciertos destinos que son seguros para protegerse del conflicto. Y estas podrían ser tres de las mejores opciones a escoger.

Nueva Zelanda: geográficamente hablando es un país muy alejado que evita grandes focos de conflicto global. Cuenta con una baja densidad poblacional y amplias zonas rurales. Tanto como estabilidad política y social y recursos naturales abundantes para autosuficiencia.

Islandia: Su ubicación en el Atlántico Norte le hace un lugar difícil de atacar. Además su población es pequeña y dispersa y cuentan con buenas infraestructuras y alta calidad de vida. Su clima frio, puede ser un reto pero también un factor disuasorio para conflictos.

Suiza: El país consta con neutralidad histórica y fuerte sistema de defensa civil y posee excelentes infraestructuras de refugios antiaéreos y preparación civil. terminando, su economía y recursos proporcionan estabilidad.

Pero... ¿El mundo está preparado para una tercera guerra mundial?

Si se tratase de una guerra mundial que englobase ataques nucleares las potencias sabrían que tendrían demasiado que perder. Por otro lado, una guerra económica colapsaría el sistema financiero mundialmente ya que muchas economías mundiales están interconectadas. Y por último, la diplomacia sigue en pie y alianzas como la OTAN o la ONU son quienes podrían estar frenando el colapso total.

No obstante, el cambio climático, la escasez de recursos, migraciones masivas y pandemias tensa de más la política mundial empujando así a los países a tomar decisiones extremas. Las tensiones entre grandes bloques como occidente contra el eje euroasiático no tranquiliza la circunstancia. Y nos deja así, un escenario que no sería tan extraño. Como ya se ha visto en los últimos días, la participación de Estados Unidos en el conflicto levantino ha desbloqueado ocasiones impensables.