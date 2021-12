Condenada una mujer por posar desnuda en una foto artística junto a su hijo menor de edad

Rosemond Brown, conocida profesionalmente como Akuapem Poloo, de 32 años, publicó una foto de sí misma desnuda junto a su hijo pequeño en las redes sociales en junio de 2020. En un principio, solo era una foto artística de una madre junto a su descendiente, pero esta imagen le ha costado ir a prisión, pues los funcionarios de Ghana la han acusado de violencia doméstica y publicación de material obsceno.

“Al tribunal le molesta la publicación fotos de desnudos en las redes sociales. No hay duda de que, aparte del cáncer de la violación, la profanación, la agresión física, la publicación de material obsceno va en aumento”, explicó la juez que llevaba el caso, según recoge The New York Post.

Brown fue condenada a tres meses de prisión, y aunque apeló el pasado miércoles, su petición se desestimó. Muchas celebridades apoyaron a la mujer, entre ella, la cantante Cardi B, quien aseguró que el castigo es “un poco duro”. La actriz ghanesa Tracey Boakye, que también es amiga de Brown, se hará cargo del menor mientras ella cumple su condena.