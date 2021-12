“Café gratis si no te has vacunado”: la oferta de un bar negacionista para apoyar a los antivacunas

El dueño de una cafetería de Gyeonggi-do, en Corea del Sur, está mostrando su postura negacionista en su propio negocio después de ofrecer “café gratis para los no vacunados contra el coronavirus”, afirmando así que se opine a la política de vacunación obligatoria impuesta por el gobierno surcoreano.

Según indican medios locales, el hombre asegura que una persona no vacunada “no es portadora del virus”. Además, anima a las personas que no se han vacunado contra la enfermedad de covid-19 a que “resistan y no lo hagan”, dándole como premio un café gratis.

A medida que el gobierno de Corea del Sur fortaleció el distanciamiento social hace días, los que no están vacunados solo pueden ir a restaurantes o cafeterías. Así, el horario comercial se cierra a las nueve de la noche. Según los últimos datos, notificados el 21 de diciembre, 43,7 millones de surcoreanos han recibido al menos una dosis (84,4%) y 42,1 millones las dos dosis (81,5%). Algo más de un cuarto de la población (13 millones de surcoreanos, un 25,3%) han recibido ya la tercera dosis de refuerzo.

Algunas de las medidas impuestas por la expansión del coronavirus en Corea del Sur es que solo se permiten reuniones de hasta seis personas, el pasaporte covid es necesario para acceso a discotecas o karaokes y los extranjeros deben guardar cuarentena.