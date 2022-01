Josep Borrell respalda a Ucrania frente a la amenaza de Rusia desde el frente de guerra

El máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, reiteró este miércoles el apoyo del club comunitario a la integridad territorial de Ucrania en una visita de fuerte carácter simbólico ya que el político español se desplazó hasta el frente de guerra, dónde desde 2014 continúan los enfrentamientos entre los separatistas amparados por el Kremlin y el ejército ucraniano, en una contienda que ya se ha cobrado 13.000 vidas desde la anexión de Crimea. Es la primera vez que un responsable de política exterior de la UE acude a esta parte del país desde que comenzó la guerra.

“Estamos aquí, en primer lugar, para reafirmar el pleno apoyo de la Unión Europea a la independencia, soberanía y la integridad territorial de Ucrania”, aseguró Borrell en rueda de prensa antes de desplazarse a Kiev dónde hoy continuará su viaje diplomático. Una visita que tiene como principal objetivo que la UE no quede apartada en un segundo plano, en un momento en el que la concentración de las tropas rusas en la frontera con la antigua república soviética hace temer una nueva invasión como la sucedida en 2014 en la península de Crimea.

“Cualquier debate sobre la seguridad europea debe implicar a la UE y a Ucrania”, explicó el político español como un aviso a navegantes ante las negociaciones emprendidas entre Washington y Moscú en las que los Veintisiete no están teniendo el papel que se merecen. “Ya no estamos en los viejos tiempos en los que la limitación de la esfera de influencia pertenece a dos grandes poderes, eso no pertenece al siglo XXI”, aseguró también el representante europeo en referencia a las peticiones realizadas por Moscú a Washington sobre el despliegue de misiles y tropas en su vecindario, sin que la UE haya sido consultada ni parezca que vaya a serlo.

Antes de que se produjera la semana pasada la llamada entre el presidente de EEUU, Joe Biden y su homólogo ruso, Vladimir Putin, Borrell quiso dejar claro que la Unión Europea no puede quedar marginada de la toma de decisiones que afecten a su seguridad. En una entrevista al rotativo alemán Die Welt, el político español aseguró que “si Moscú quiere hablar sobre la arquitectura de seguridad en Europa y sobre garantías de seguridad a partir de enero, como se ha anunciado, no es sólo un asunto de Estados Unidos y Rusia. La UE debe estar presente en estas negociaciones, que sólo tienen sentido si tienen lugar en coordinación cercana y con la participación de la UE”.

Josep Borrell durante su visita al frente ucraniano, cerca de la frontera con Rusia FOTO: Andriy Dubchak AP

Los servicios de inteligencia estadounidenses aseguran que Moscú está planeando acumular hasta 175.000 efectivos (la cifra actualmente ya supera los 100.000) en las fronteras con Ucrania y que ahora mismo el Kremlin está sopesando una nueva operación militar a principios de este año. La UE ha advertido en varias ocasiones a Moscú de consecuencias económicas “masivas” si emprende este camino, aunque la OTAN descarta una intervención militar en defensa de Ucrania ya que el país no forma parte de la Alianza.

Los próximos días estarán caracterizados por una serie de contactos diplomáticos para evitar una nueva invasión por parte de Moscú. Los días 9 y 10 de enero, la delegaciones rusa y estadounidense se reunirán en Ginebra (Suiza) y el día 12 de enero la OTAN ha convocado una reunión con Rusia. Además, la Alianza militar también también mantendrá mañana una reunión por videoconferencia en la que participarán los ministros de Exteriores

En estas semanas de tensiones, el mandatario ruso Vladimir Putin ha seguido exigiendo a la organización militar un compromiso claro y firme de que Ucrania nunca formará parte de la OTAN, pero la Alianza militar se resiste a un pacto de estas características que comprometa su futuro.