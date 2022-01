Las preguntas sin respuesta del brutal crimen de los Alpes diez años después

Fue uno de los crímenes más dolorosos y misteriosos de 2012 que conmocionó a la opinión publica británica. El asesinato de una familia británico-iraquí y un ciclista en los Alpes franceses sigue sin resolverse casi diez años después, pero el caso no se ha cerrado y la justicia ha dado un paso más al extender el período de detención de un sospechoso bajo custodia desde el miércoles.

Saad al-Hilli, su esposa Ikbal y su suegra Souhaila al-Allaf fueron asesinados a tiros en una carretera de montaña remota cerca de Annecy, en el este de Francia. El ciclista francés Sylvain Mollier también murió en el tiroteo. Las dos hijas pequeñas de Al-Hilli, que estaban en el automóvil en el momento del ataque lograron sobrevivir.

Los medios franceses informaron que los investigadores conocen al sospechoso, que pedaleaba en bici cerca del lugar el día del asesinato, y fue ya interrogado en 2015 después de que la policía británica publicara un dibujo de un ciclista visto cerca de la escena del crimen. Su abogado dijo este miércoles que “la posición” de su cliente “sigue siendo la misma: estaba de paseo. No se cruzó con esta pobre familia”. El fiscal de Annecy no encontró pruebas para implicar al ciclista en ese momento. Los investigadores franceses han interrogado a otras personas de interés en los asesinatos, pero nueve años después no se han presentado cargos en el caso.

Los niños al-Hilli, de 4 y 7 años en ese momento fueron los únicos testigos de los macabros asesinatos que desconcertaron a los investigadores franceses. El caso tiene ramificaciones internacionales con vínculos que relacionan a la familia asesinada con Gran Bretaña, Irak, Suecia y España. Las cuatro víctimas y los dos jóvenes supervivientes fueron descubiertos por la policía en una zona boscosa en una carretera de montaña aislada del pueblo de Chevaline, cerca del bucólico lago de Annecy, en el este de Francia.

Eric Maillaud, el fiscal de Annecy en 2012, dijo que la niña de 4 años que sobrevivió a los tiroteos no podía ayudar en la investigación porque se escondía debajo de las piernas de su madre durante el ataque. La encontraron dentro del automóvil unas ocho horas después del tiroteo. Su hermana de 7 años, quien recibió un disparo en el hombro y sobrevivió, fue encontrada ensangrentada y golpeada fuera del vehículo, una camioneta BMW en la que se encontraron tres de los cuerpos.

El fiscal ha dicho que se encontraron 25 cartuchos de armas dentro del vehículo familiar. Todos los muertos fueron encontrados con al menos tres impactos de bala, cada uno con un solo disparo en la cabeza.

Las posibles causas

Los investigadores dijeron en su día que el asesino actuó con “gran determinación y violencia”, y que usó un arma de coleccionista, una Luger usada en el ejército suizo en los años veinte y treinta del siglo pasado. Una de las pistas que analizaron los investigadores en el pasado la posibilidad de que la causa del crimen tuviera que ver con una disputa familiar entre hermanos por unas tierras que recibieron de sus ancestros en España y Suiza. También se analizó la conexión iraquí. Se creía que la herencia que provocó las disputas entre el padre de familia asesinado y su hermano era la de Sadam Husein. Al parecer, el padre de los Al Hilli figuraba entre los herederos del dictador, aunque finalmente fue eliminado de la lista de beneficiarios.