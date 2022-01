Insólito avistamiento de un pulpo manta en la Gran Barrera de Coral

Unos cuantos afortunados han tenido la posibilidad de avistar un exótico pulpo manta en aguas poco profundas frente a la isla Lady Elliot en la Gran Barrera de Coral. La bióloga marina y guía de arrecifes Jacinta Shackleton fue una de ellas. Jacinta se encontró de forma inesperada y capturó imágenes y fotos insólitas del espécimen hembra con su capa de color naranja brillante en medio del océano azul. “Estos animales son una especie de pulpo pelágico que rara vez se ven y que pasan todo su ciclo de vida en el océano abierto”, dijo la experta, quien añadió: “¡El primer macho vivo solo fue avistado en 2002!”. Shackleton cree que solo ha habido tres avistamientos del pulpo en el área antes del suyo.

Jacinta estaba buceando con un amigo en la isla Lady Elliot cuando pudo contemplar al extraño pulpo. “Cuando lo vi por primera vez, pensé que podría haber sido un pez joven con aletas largas, pero cuando se acercó, me di cuenta de que era un pulpo de manta hembra y tuve una sensación abrumadora de alegría y emoción”, expresó.

Ejemplar hembra del pulpo manta FOTO: Jacinta Shackleton Jacinta Shackleton

El New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research dice que este ejemplar constituye el “ejemplo más extremo de dimorfismo sexual de tamaño en un animal no microscópico”. Mientras que las hembras crecen hasta 2 metros de largo, los machos solo se han visto crecer hasta unos 2,4 cm de largo. “Los colores de su capa eran increíbles y fue fascinante ver la forma en que se movía en el agua”, dijo Shackleton en declaraciones recogidas por la prensa neozelandesa.