Caborca, el municipio mexicano en guerra que es tierra de nadie

La violencia y criminalidad alcanza niveles sin precedentes en México, cuando el municipio de Caborca ubicado al noroeste del estado de Sonora, vivió horas de terror desde el pasado martes, en medio de balaceras, asesinatos y levantamientos de personas, convirtiendo la ciudad en una zona de conflicto que hoy es tierra de nadie.

No fue una sorpresa, desde el martes por la tarde, se difundieron mensajes de radio donde se alertaba que se acercaba una tragedia a los pueblos. Posteriormente, un brazo armado del Cártel de Sinaloa se instaló alrededor la ciudad, con decenas de camionetas con blindaje artesanal, perforadas para encajar los rifles de asalto de un calibre capaz de tumbar helicópteros, marcadas con una X, como en una guerra, para no confundir con el enemigo.

Caborca es la última ciudad del desierto de Sonora que comunica con Estados Unidos. Fuentes cercanas atribuyeron estas agresiones a los hijos del mayor narcotraficante del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán, quienes estaban a punto de sitiar de nuevo una localidad completa.

Fue un ataque muy oportuno, pues toda la atención nacional estaba rebasada por la división entre los partidarios de Andrés Manuel López Obrador y sus adversarios por una investigación periodística contra el hijo mayor del mandatario.

Según fuentes de seguridad, durante la noche del 15 de febrero se reportaron detonaciones de armas de fuego alrededor de las 23:00 horas, lo que dejó a dos hombres muertos, confirmó el alcalde de Caborca, Abraham Mier en entrevista a Infobae México.

Presuntamente, un comando armado de 19 camionetas desató el terror en la entidad al irrumpir en varias viviendas, disparando contra las fachadas y sustrayendo a varios pobladores de sus domicilios.

En respuesta a ello, el presidente municipal decretó un toque de queda a partir de las 22:00 horas del 16 de febrero ante el posible regreso del mismo grupo criminal, pues según Mier, al menos en 40 de 72 colonias se registraron hechos violentos.

Las autoridades desplegaron a 200 agentes en la zona y el grupo de sicarios devolvieron a tres de seis personas privadas de la libertad entre balaceras que se prolongaron sin la intervención de fuerzas de seguridad.

No obstante, el alcalde reconoció que la policía fue superada e incapaces de responder oportunamente. También aseguró que las 11 patrullas estaban en acciones de vigilancia y alrededor de 40 agentes se encontraban atentos de los 104 que se desempeñan en funciones de seguridad y se distribuyen en diversos turnos. Argumentó que un comando de centenas de sicarios no pueden ser enfrentados por sus elementos y no se trata de arriesgarlos.

La Fiscalía de Sonora contó con cinco denuncias de desaparición, pero el colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora dijeron a los medios que se suma la desaparición del señor Jesús David Portillo Laguna. De manera formal se registraría a media docena de quienes fueron llevados en diversas colonias de la ciudad.

Estos hechos demuestran que la violencia no solo es en contra de los periodistas, los cuales ya se ha llevado la vida de cinco de ellos en lo que va del año.

La ola de violencia no sólo se da solo en esta parte de la frontera mexicana, en Michoacán, la violencia se incrementa a grandes pasos en todo el territorio. Otro ejemplo es Zacatecas en donde la última semana, medios de comunicación han dado cuenta del desplazamiento forzado de cientos de familias de los municipios de Jerez, Valparaíso y Fresnillo, a causa de la violencia, los cuales imploran el apoyo a la Guardia Nacional y al Ejército para poder regresar a sus hogares.

A la lista se añade el asesinato de al menos 14 policías en lo que va del año y el incremento de masacres como la ocurrida el fin de semana en donde cuatro jóvenes fueron asesinados. Estos últimos eventos revelan el fracaso del “Plan Zacatecas” del presidente que consistía en desplegar casi 4 mil miembros del Ejército y la Guardia Nacional sin la violencia no ha menguado.