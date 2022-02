Vitali Klitschko, alcalde de Kiev y ex campeón de boxeo, se une a las armas

“He peleado contra George Foreman y contra Lennox Lewis, y Vitali es el mejor. Pega más fuerte”, dijo Shannon Briggs tras perder, con gran diferencia, la final del Campeonato Mundial de Pesos Pesados. Todos ellos, para quienes no frecuentan el ring, son nombres de grandes ex boxeadores a nivel internacional. Pero si figura un caso peculiar entre ellos es el de quien Briggs se refiere como “el mejor”, y a quien el mundo del deporte se refería como el “Puño de Hierro”. Se trata de Vitali Klitschko, ex boxeador profesional del peso pesado y actual alcalde de Kiev.

Aquel 16 de octubre de 2010, cuando Klitschko se alzaba como ganador, le rodeaban cerca de 14.500 fanáticos del boxeo, así como más de 13 millones de espectadores le seguían a través de la televisión ucraniana. Tan solo cinco derrotas alberga el ex boxeador en su palmarés deportivo, una serie de éxitos que no solo son históricos, sino que también han sido reconocidos. Fue en 2016 cuando el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) designó a Vitali Klitschko como “Eterno campeón mundial de peso pesado”, título que conserva a día de hoy.

Vitali Klitschko

Nació en 1971 en Kirguistán, una de las entonces repúblicas constituyentes de la Unión Soviética. En 1985, junto a sus padres, su abuela y su inseparable hermano, Wladimir, el político se mudó a Kiev, a poca distancia de la base militar del aeropuerto internacional. Fue entonces cuando comenzó a estudiar kárate, y cuando comenzaría su aventura vital. Al igual que en 1986, mientras nadaba en el río Dniéper junto a sus amigos, Vasili no esperaba que esas aguas ya estaban contaminadas por el desastre de Chernóbil, tampoco imaginaría que acabaría siendo alcalde de la ciudad que le vio crecer.

Junto a su hermano menor, Vitali es una figura muy querida por la ciudadanía ucraniana, ante todo por los logros que alcanzó en el ring. En la categoría profesional, el político logró 45 victorias ante los grandes Chris Byrd o Lewis, así como fue el primer campeón del mundo de boxeo profesional en posesión de un título de doctorado. Se graduó en el año 2000 en Ciencias del Deporte por la National University of Physical Education and Sport, así como recibió en 2004 el máximo título de Héroe de Ucrania. Logros, reconocimientos, premios y admiraciones que ahora se le suman a su figura como alcalde de Kiev.

El 26 de marzo de 2006 presentó su primera candidatura a edil, asegurando que, si bien no ganó las elecciones, “también perdí mi primer combate de boxeo cuando tenía 14 años, no me voy a rendir”. Y así lo ha hecho. En mayo de 2008 fue elegido alcalde y reelegido en 2014 y 2015, ganando en esta última vuelta el 66,5% de los votos, muy por delante de su rival nacionalista Boryslav Bereza.

Ahora, Klitschko se enfrenta al que sea quizá su ring más duro: el de la alcaldía de Kiev en plena invasión rusa a Ucrania. Junto con su hermano Wladimir, que también fue campeón de boxeo, el político no ha dudado a la hora de anunciar que tomará las armas: “Esto ya es una guerra sangrienta. No me queda otra opción. Tengo que hacerlo, lucharé”, apuntó en una entrevista a ITV. De esta manera, los Klitschko han cambiado los guantes por los fusiles, y ya se encuentran inmersos en una lucha militar contra el ejército ruso: “Debemos permanecer unidos contra la agresión rusa. No permitan lo que está pasando en Ucrania, en Europa y en el mundo. Unidos somos fuertes, apoyamos a Ucrania”, han asegurado los pesos pesados.