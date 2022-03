“Ha nacido el poder híbrido de la Unión Europea”

La Unión Europea ha dado un giro esta semana sobre su política exterior y de seguridad. Además, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido oficialmente la adhesión a la UE. Preguntamos a Ricardo Borges de Castro, director asociado del European Policy Center, EPC, sobre estas cuestiones.

Josep Borrell subrayó que a partir de ahora la UE debe tener más instrumentos «de coerción, represalia y contraataque contra los adversarios que tenemos». ¿Ha madurado la UE?

Sí. Este apoyo también militar es muy importante, son materiales que las Fuerzas Armadas de Ucrania necesitan. Sin embargo, el poder de la UE es el económico (las sanciones impuestas a Rusia). Defiendo que en este periodo ha nacido el poder híbrido de la UE. La combinación de diversos sectores: el económico, de transporte, el «poder duro», el apoyo militar, también toda la otra parte. La humanitaria, la acogida de refugiados, de financiación de la economía ucraniana, de reconstrucción... Toda esta combinación de factores podría generar una UE con mucho poder. Lo que falta es la voluntad política y los intereses distintos de los estados miembros que no permiten que se pongan de acuerdo. Ante esta crisis, que es la última crisis antes de la crisis de nuestras fronteras, los líderes han entendido la seriedad de este problema. Por eso ahora se están utilizando todos los niveles del poder e instrumentos.

El presidente Volodomir Zelenski pidió la adhesión de Ucrania en la UE. ¿Puede entrar en la UE en el corto plazo?

Lo más importante ahora es dar una señal política a Ucrania y los ucranianos con la concesión de estatuto de país candidato. Sabemos que es un proceso muy largo, por nuestra propia experiencia (Portugal y España), los años que se demoraron las negociaciones de adhesión. En este sentido, es importante enviar una señal política de apoyo y por eso defiendo que se debería ofrecer ese estatuto de candidato, pero, a la vez, no se deben crear falsas expectativas, especialmente en este momento. En Europa sabemos que no es un proceso fácil y ,además, existen muchos países miembros reticentes a la ampliación. No es inmediato.

Durante la intervención en el Parlamento Europeo de Zelenski, les ha pedido que demuestren “que la UE está con nosotros y que no nos dejará de lado”. ¿Cómo puede demostrarlo la UE, con el estatus de país de candidato?

El hecho de ser candidato no significa ni siquiera que arrancan las negociaciones, hay todo un proceso antes y después, muy detallado muy largo, con los artículos que se deben aprobar. Y además, cabe recordar que no es un proceso con un final garantizado. Incluso después de cumplir con todos los criterios básicos de Copenhague, así como todas las leyes de la UE. Asimismo, todos los países de la UE y el país candidato, tienen que estar de acuerdo de que va a entrar en la UE. Es un proceso largo. Con todo, se debe enviar una señal política al presidente Zelenski, que en este momento, se está enfrentando a una guerra, a la agresión de Rusia, que lo ha pedido.

Lo que sí ha sorprendido es la rapidez de las respuestas de la UE en este conflicto... ¿Por qué la UE ha podido responder tan rápido a pesar del enfado de Rusia?

Estamos ante un punto de inflexión. Es un momento de gran gravedad para la UE, porque lo que está en juego aquí no es sólo Ucrania. Es la democracia, es la libertad. Todas las cosas que tanto queremos en Europa. Después de Ucrania, ¿qué viene después? Son los países de la UE, los miembros de la OTAN. Es un momento de viraje en la forma en como la UE actúa internacionalmente. Yo no creo que la Comisión geopolítica haya nacido, no soy de los que piensan eso. Para mí, hay que dejar pasar el tiempo. Es verdad, que como ha dicho el alto representante Josep Borrell, están cayendo los tabúes, sin embargo, es necesario que la caída de los tabúes sea duradera. El gran problema que siempre ha habido y hay en cuestiones de seguridad, y política extranjera, cuando son políticas que afectan directamente a su interés nacional, es la dificultad por encontrar consenso o unanimidad, porque tienen que ver con su soberanía y sus decisiones soberanas. La amenaza rusa, lo que permite es que haya unidad. Antes, lo que carecía la política europea hacia Rusia era falta de voluntad política y unidad para enfrentarse a todas las dependencias de cada estado miembro: la dependencia energética, inversiones, oligarcas, lujo, diamantes... Esta semana ha sido de gran viraje. Hemos sido testigos del caso de Alemania con el Nord Stream, con el discurso de Olaf Scholz, con términos de inversiones en defensa, cumplir con el 2% del PIB. En cuanto al European Peace Facility, como en los tratados no es posible dentro de su presupuesto, entonces se ha creado este fondo europeo que no está dentro del presupuesto de la UE, donde es posible hacer este tipo de operaciones.