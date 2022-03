Potanin, el oligarca que le rechista a Putin y por qué no ha sido sancionado en Occidente

El otro Vladimir con más poder en Rusia se apellida Potanin. Vladimir Potanin es, según Forbes, el hombre más rico de su país, con una fortuna estimada en 245.000 millones de dólares. En medio de la tormenta de sanciones contra los oligarcas rusos por parte de EEUU y la Unión Europea, este tiburón de los negocios está sabiendo esquivar los arpones de las sanciones internacionales. De hecho, es de los pocos supermillonarios más o menos cercanos a Putin que ha escapado del castigo de Occidente. ¿Cómo lo ha conseguido?

Amante de los yates, como buen oligarca ruso, Potanin ocupa un lugar central en la industria global de los minerales. Tocarle a él puede trae una subida de los precios del sector que controla. Es el presidente de MMC Norilsk Nickel PJSC, que representa alrededor del 40% de la producción mundial de paladio y el 10% del níquel refinado, pero también es productor de platino, cobalto, rodio, plata, oro, iridio, rutenio, selenio, telurio y azufre.

Entre 1996 y 1997 fue primer viceprimer ministro de Energía y Economía, en el gobierno de Boris Yeltsin. Fue entonces cuando comenzó a amasar su fortuna. Se le considera uno de los cerebros del programa privatizador de la economía rusa, cuando se desmoronó el sistema estatal soviético y comenzaron a surgir poderosos imperios empresariales en torno a los recursos naturales rusos, que pronto pasaron a estar controlados por la figura del oligarca, del que el propio Potanin es un claro exponente.

Y sí, tiene una cercanía con Putin y en varios ocasiones fueron vistos públicamente, incluido en Sochi, en un partido de hockey de esos que tanto le gustan al inquilino del Kremlin.

Las claves que explican por qué Potanin no ha sido sancionado mezclan consideraciones políticas, económicas y geoestratégicas, según explica John Hyatt, en Forbes. En palabras de Richard Nephew, un funcionario de EEUU que diseñó la política de sanciones a Irán en el Departamento de Estado con Obama, “los oligarcas rusos pueden ser matones, pero no son matones sin medios”. Su poder asusta e inquieta a muchos políticos, conscientes de que sancionarles puede acarrear serios problemas a las economías nacionales. “Los oligarcas son personas que tienen importantes conexiones económicas en las que hay que pensar. Eso no significa que no se los sancione, pero sí significa que hay pensarlo y ser un poco más cuidadoso”.

Vladimir Potanin en un partido de hockey con Putin hace años FOTO: La Razón La Razón

Potanin no es el único magnate ruso sin castigo por sus vínculos con Putin tras la guerra de Ucrania. Vagit Alekperov, fundador de la empresa privada rusa de petróleo y gas Lukoil, que produce el 2% del petróleo del mundo, tampoco ha sido sancionado por la UE y por Reino Unido, una decisión que los analistas explican por su papel de contrapeso a la poderosa compañía estatal Rosneft, dirigida por el oligarca Igor Sechin, mucho más cercano a Putin y sancionado por Occidente días atrás.

Aunque el imperio económico y financiero de Potanin no se ha visto alterado, el magnate se ha mostrado preocupado por la deriva económica y política de Rusia si la guerra contra Ucrania no se detiene. Es uno de los pocos que se atreve a rechistar a Putin. Hace unos días le lanzó este mensaje al presidente después de que éste anunciara la posible confiscación de bienes de empresas extranjeras en Rusia: “Confiscar los activos de las empresas que han huido de Rusia tras la invasión de Ucrania destruiría la confianza de los inversores durante décadas y llevaría a Rusia de vuelta a los calamitosos días de la revolución bolchevique de 1917″.

Su apuesta pasa por mantener cierto pragmatismo dentro de la guerra económica desatada contra Moscú. “No deberíamos tratar de dar un portazo, sino esforzarnos por preservar la posición económica de Rusia en esos mercados que dedicamos tanto tiempo a cultivar”, explicó hace unos días en un mensaje en Telegram. Potanin dijo que confiscar los activos de las empresas que se han ido de Rusia dejaría al país sin inversores durante décadas. “Nos llevaría 100 años atrás a 1917 y las consecuencias, una falta de confianza global en Rusia por parte de los inversores, las sentiríamos durante muchas décadas”, dijo Potanin.

De todos los oligarcas que surgieron a mediados de los noventa, Potanin es quizá el que mejor ha logrado mantenerse en la cúspide. Mijaíl Jodorkovski se exilió antes de ser condenado en Rusia tras poner en entredicho la figura del mismísimo Putin, y Boris Berezovski apareció muerto en extrañas circunstancias.

El conglomerado que preside Potanin -padre de tres hijos junto a Natalia, de la que se divorció en 2014- no es solo productor mundial de minerales. También tiene participaciones en la farmacéutica rusa Petrovax Pharm, en la estación de esquí Rosa Khutor, cerca de Sochi, en la compañía de medios de comunicación ProfMedia, la cadena de cine Cinemá Park y la compañía de transporte y logística Interport.

Potanin era también hasta hace poco un destacado mecenas cultural que formaba parte del directorio del Museo Solomon R. Guggenheim en Nueva York, un cargo que decidió dejar hace unos días en medio de la crisis de Ucrania. Es también es presidente del consejo de administración del Museo Estatal del Hermitage en San Petersburgo, cargo que ocupa desde 2003. Es el único multimillonario ruso que ha firmado el ‘Giving Pledge’, creado por Bill Gates y Warren Buffet, cuyos signatarios prometen donar al menos la mitad de su riqueza a la caridad.