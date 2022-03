Aviones de oligarcas rusos volaron desde aeropuertos europeos tras las sanciones de laUE

Las sanciones no han impedido que aviones privados vinculados a los oligarcas y funcionarios rusos sigan volando desde aeropuertos de la Unión Europea y Reino Unido. Así lo asegura el diario británico The Guardian en una investigación, en colaboración con Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), en la que se identificó y rastreó aeronaves de empresarios y dirigentes rusos sancionados, incluidos Roman Abramovich, Alisher Usmanov e Igor Shuvalov, ex viceprimer ministro ruso.

Según el diario, los aviones rusos que incumplen las sanciones fueron detectados cuando volaba hacia Emiratos Árabes Unidos, convertido centro financier y de ocio para los rusos y en el refugio de los magnates cercanos a Vladimir Putin, ya que en este país no se ha tomado ninguna medida contra el régimen delñ Kremlin. De hecho, el número de vuelos hacia este destino desde la UE y Londres fue durante la semana posterior al inicio de la invasión mayor que en cualquier otra semana de 2022.

Vladimir Putin saluda al magnate ruso Alisher Usmanov, propietario de un avión privado que despegó de Munich después de las sanciones de la UE que impiden el movimiento de sus propiedad en suelo europeo FOTO: SPUTNIK REUTERS

Según The Guardian, los aviones vinculados a Shuvalov fueron rastreados entrando y saliendo de los aeropuertos de la UE después de que el club comunitario impusiera sanciones el 23 de febrero, el día antes de que Rusia comenzara su invasión de Ucrania. En concreto, un Bombardier Global Express, matrícula LX-ABC, realizó varios vuelos entre Ginebra, Múnich, París, Milán y Helsinki después de esa fecha, según datos facilitados por el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24. Los registros no incluyen detalles de quién estaba a bordo del avión.

Las normas de sanciones de la UE permiten a los afectados por las restricciones realizar pagos para satisfacer “necesidades básicas”, como honorarios legales, pero no mencionan los gastos asociados con los movimientos de aviones privados, como la compra de combustible para aviones.

El multimillonario nacido en Uzbekistán, Usmanov, uno de los principales patrocinadores del Everton y ex accionista del 30% del Arsenal, está vinculado a otros dos aviones que realizaron vuelos en territorio europeo tras la imposición de sanciones. Ambos aviones salieron de los aeropuertos de la UE después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prohibiera el uso del espacio aéreo de la UE a “aviones de propiedad rusa, registrados en Rusia o controlados por Rusia”, según datos de ADS-B Exchange, un sitio web que recopila datos de transpondedores de aeronaves en vivo.

El Airbus A340 de Usmanov, cuya versión comercial tiene capacidad para 370 pasajeros, salió de Múnich la noche del 28 de febrero y se registró por última vez que descendía sobre Tashkent (Uzbekistán) esa noche. Según The Guardian, el avión cuesta entre 350 millones y 500 millones de dólares y es uno de los aviones privados más grandes de Rusia, según el Tesoro de EEUU.