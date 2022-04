El ejecutivo de Gazprom que se fue a Ucrania para combatir contra Moscú: “Quiero limpiar mi pasado ruso”

Igor Volobuyev, de 50 años, cree que es posible encontrar un camino de redención. Este ejecutivo de Gazprom, la principal empresa rusa de gas, ha dado un portazo a su jefe y al régimen de Vladimir Putin. Cansado de la censura impuesta tras la invasión de Ucrania, pero sobre todo horrorizado por la guerra, decidió hace casi dos meses comenzar una nueva vida, sin traje de ejecutivo y con uniforme militar. Según The Moscow Times, es el cuarto directivo que se fuga de Rusia desde que comenzó la guerra.

“Quiero borrar mi pasado ruso”, ha dicho Igor Volobuyev en una entrevista con The Insider cuyo vídeo ya ha sido visto por más de 200.000 personas. Volobuyev trabajó durante seis años como subdirector de Gazprombank, una compañía dependientes del gigante energético Gazprom. Antes de eso, había ejercido como gerente de relaciones públicas en Gazprom durante 16 años.

Igor se fue de Rusia el 2 de marzo, una semana después del inicio de la denominada “operación militar especial”. Tenía varios motivos para condenar lo que estaba sucediendo. El primero de ellos es que nació en Ucrania y el segundo es que había criticado abiertamente la invasión ordenada por el Kremlin. “Quería defender mi patria con las armas en las manos”, ha dicho después de salir de Rusia en una huida de la que han informado varios medios rusos. Y así lo hizo. Actualmente forma parte de las fuerzas territoriales de defensa de Ucrania. “No podía ver desde la barrera lo que Rusia le está haciendo a mi patria”, cuenta el protagonista, nacido en la ciudad de Okhtyrka, en el noreste de Ucrania.

“Los rusos estaban matando a mi padre, a mis conocidos y amigos cercanos. Mi padre vivió en un sótano frío durante un mes. Las personas que conocía desde la infancia me dijeron que se avergonzaban de mí”, ha confesado en una entrevista con The Insider.

Volobuyev no ha ahorrado duras palabras contra su antigua compañía, Gazprom, la misma que ha ordenado cerrar el grifo del gas a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos. Para este disidente, Gazprom es el “palo” con el que Putin golpe a sus enemigos. Recuerda que los gasoductos Nord Stream 1, Nord Stream 2 y Turk Stream siempre han tenido una motivación política con la finalidad de deshacerse de Ucrania como país de tránsito para el gas ruso.

No se ha callado un tema muy espinoso como es el de los suicidios de altos directivos de empresas energéticas rusas. A su juicio, no todos fueron suicidios, dando a entender que algunas de estas muertes podrían haber sido asesinatos. Uno de aquellos fallecimientos fue el de Vladislav Avayev, ex vicepresidente de Gazprombank, hallado muerto en un apartamento de Moscú, junto con su esposa y sus hijas de 13 años. Volobuyev no se cree la versión oficial: “No creo que fuera capaz de matar a su familia”, explica el opositor, quien considera que ña muerte de Avail pudo haber sido “puesta en escena porque él sabía demasiado”.