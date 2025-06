“Aceptar los términos de Rusia supondría una capitulación para Ucrania"

Mientras la guerra entre Ucrania y Rusia entra en una fase prolongada e incierta, Neil Winn, profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Leeds (Reino Unido), analiza en esta entrevista los posibles desenlaces del conflicto. La pérdida de territorio, las condiciones impuestas por el Kremlin y el papel decisivo del apoyo occidental son ejes clave de su reflexión. Winn advierte que “una paz que legitime la ocupación podría no garantizar la estabilidad, sino congelar el conflicto”, y subraya que “la participación sostenida de Estados Unidos sigue siendo crucial para mantener la presión militar sobre Rusia”. El académico pone en contexto las tensiones geopolíticas, los límites de la diplomacia y los riesgos de una posible fractura del frente occidental.

¿Está condenada Ucrania a perder territorio en un posible acuerdo de paz para acabar con la guerra?

La cuestión de si Ucrania probablemente perderá territorio en un eventual acuerdo de paz refleja la naturaleza compleja y cambiante de la guerra con Rusia. Históricamente, las concesiones territoriales han sido parte frecuente de los acuerdos de paz, especialmente cuando una de las partes controla militarmente zonas significativas. A mediados de 2025, Rusia sigue ocupando partes del este y sur de Ucrania, incluida Crimea, que fue anexionada en 2014. Aunque Ucrania ha rechazado repetidamente cualquier acuerdo que sacrifique su soberanía o ceda territorio, las realidades de la guerra —incluyendo la evolución en el campo de batalla, el apoyo occidental y las presiones políticas internas— podrían influir en las negociaciones futuras. Algunos analistas sostienen que, si el conflicto se estanca militarmente o si disminuye la ayuda de Occidente, Kyiv podría enfrentarse a una presión creciente para llegar a un compromiso. Sin embargo, una pérdida territorial forzada podría socavar la estabilidad a largo plazo de Ucrania y sentar un precedente peligroso a nivel internacional. Un acuerdo de paz que legitime la ocupación podría no garantizar una paz duradera, sino más bien congelar el conflicto. En definitiva, no es inevitable que el destino de Ucrania sea perder territorio permanentemente frente a Rusia, aunque eso parezca probable desde la perspectiva actual. Mucho dependerá de los alineamientos geopolíticos, el desarrollo militar y la capacidad de influencia diplomática. Si la paz llega con o sin concesiones, reflejará el equilibrio de poder y el compromiso de la comunidad internacional con los principios de soberanía e integridad territorial.

¿Son aceptables para Zelenski las condiciones propuestas por el Kremlin para una tregua?

Las condiciones propuestas por el Kremlin para una tregua se consideran en general inaceptables para el presidente Volodímir Zelenski y el gobierno ucraniano. Moscú ha exigido de forma constante que Ucrania reconozca el control ruso sobre Crimea y las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón —territorios que Ucrania y la mayor parte de la comunidad internacional consideran anexionados ilegalmente. Estas exigencias contradicen directamente los objetivos fundamentales de Ucrania: restaurar su integridad territorial y soberanía. Zelenski ha afirmado en numerosas ocasiones que Ucrania no aceptará ningún acuerdo que implique ceder territorio o comprometer la independencia nacional. Aceptar los términos de Rusia no solo legitimaría la agresión, sino que también podría provocar una fuerte reacción política interna y debilitar la credibilidad de las normas internacionales. Además, muchos ucranianos consideran esta guerra no solo como una lucha por la tierra, sino como una lucha por la supervivencia, lo que hace que las concesiones importantes sean políticamente y moralmente inaceptables. Las condiciones del Kremlin parecen estar diseñadas más para consolidar sus ganancias que para fomentar una paz sostenible. Para Zelenski, un acuerdo en esos términos supondría una capitulación, no un compromiso. A menos que se produzca un cambio drástico en la situación militar o aumente la presión internacional, es improbable que Ucrania acepte estas condiciones. Un acuerdo de paz genuino tendría que basarse en el respeto mutuo por la soberanía, no en la coacción ni en la ocupación.

¿Puede Ucrania continuar la guerra con Rusia solo con el apoyo de Europa si Estados Unidos se retira?

Si Estados Unidos redujera significativamente o retirara su apoyo, la capacidad de Ucrania para continuar la guerra contra Rusia enfrentaría serias dificultades, incluso contando con el respaldo europeo. La ayuda estadounidense ha sido crucial, especialmente en lo relativo a armamento avanzado, inteligencia y apoyo financiero. Aunque Europa ha incrementado su apoyo desde 2022 —ofreciendo ayuda militar, entrenamiento y asistencia humanitaria—, su capacidad colectiva para igualar la escala y la rapidez del apoyo estadounidense sigue siendo limitada. Además, los países europeos están divididos en cuanto a su disposición y capacidad para mantener una ayuda militar sostenida a largo plazo. Países como Alemania, Polonia y los Estados bálticos han sido firmes aliados, pero otros, enfrentados a presiones económicas y divisiones políticas internas, podrían tener dificultades para sostener altos niveles de asistencia. Europa también carece en parte de la capacidad de fabricación de defensa avanzada y de las redes logísticas que posee Estados Unidos. No obstante, el continente podría aumentar su capacidad con el tiempo, especialmente si se ve obligado a llenar el vacío dejado por EE.UU. Ya está en marcha un giro hacia una mayor autonomía estratégica europea, aunque todavía no es suficiente para reemplazar por completo el apoyo estadounidense en el corto plazo. En conclusión, si bien es probable que Ucrania pudiera continuar la resistencia solo con apoyo europeo, su eficacia se vería mermada. Por tanto, la participación sostenida de Estados Unidos sigue siendo crucial para mantener los actuales niveles de presión militar sobre Rusia.