Alexander Subbotin es el séptimo oligarca ruso que muere en extrañas circunstancias en lo que va de año y en el contexto de la guerra de Ucrania. Para algunos es pura coincidencia, para muchos, un patrón que persigue eliminar rivales y enemigos bien en el terreno comercial o en el campo de la política. Sea como sea, Subbotin, que falleció este domingo, había sido gerente de la gran empresa petrolera privada rusa Lukoil y tiempo después se convirtió en propietario de New Transport Company (NTK) en las costas del Golfo de Finlandia.

El millonario apareció muerto en la casa del chamán Aleksei Pindyurin, también conocido como “Shaman Magua”, en Mytishchi, al noroeste de Moscú. Una fuente rusa le dijo a la agencia TASS que Subbotin fue a la domicilio de este curandero “en un estado de intoxicación alcohólica y tras consumir drogas” con la intención de buscar alivio para hacer más llevadera su resaca. Los medios rusos han publicado algunos detalles. Al parecer, el chamán ofrecía a sus clientes un tratamiento con veneno de sapo. En sus rituales la pareja convocaba a los espíritus y sacrificaba a animales para bañar a sus clientes en sangre de gallo.

Subbotin habría tomado alguna sustancia obtenida de sapos venenosos, pero comenzó a sentirse mal durante el ritual. El chamán y su esposa decidieron no llamar a la ambulancia y en su lugar prefirieron tratarle con el tranquilizante Corvalol. Tiempo después le trasladaron al sótano del domicilio donde murió de un ataque al corazón.

Subbotin es el séptimo millonario ruso que ha muerto desde enero. El 19 de abril, el ex genere del gigante energético ruso Novatek, Sergey Protosenya, fue hallado ahorcado en el jardín de su casa en Lloret de Mar después de haber matado presuntamente con un hacha a su esposa e hija. Sorprendentemente, un día antes, Vladislav Avaev, ex funcionario del Kremlin y ex vicepresidente de Gazprombank, apareció sin vida en un apartamento de lujo de Moscú junto a los cuerpos de su esposa y su hija de 13 años, a las que presuntamente habría matado él. La macabra escena fue descubierta por su hija mayor.

Vladislav Avaev (izquierda), Alexander Tyulyakov (centro) y Sergey Protosenya (derecha), algunos de los oligarcas que han muerto desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania FOTO: La Razón La Razón

En marzo, el multimillonario Vasily Melnikov, que trabajaba para la firma médica MedStorm, fue encontrado muerto en su apartamento de lujo en Nizhny Novgorod. A la lista hay que sumar la muerte de Mikhail Watford, un oligarca nacido en Ucrania, que falleció el 28 de febrero en su casa en Surrey, en Reino Unido. La Policía dijo en un primer momento que no encontraron nada sospechoso en la casa.

Tres días antes, Alexander Tyulyakov, que trabajaba para el gigante energético ruso Gazprom, fue encontrado muerto en una casa de campo cerca de San Petersburgo el 25 de febrero por su amante, según ha publicado la prensa inglesa.

En enero fue Leonid Shulman, jefe del servicio de transporte de la gasística Gazprom de 60 años, quien murió supuestamente en el baño de una casa de campo en la región de Leningrado. En esta ocasión apareció una carta en la que el fallecido reconocía que se había suicidado, si bien existen dudas de que la nota no fuera escrita por él.