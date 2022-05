Zelenski, en Davos: “Este momento decidirá si la fuerza bruta gobernará el mundo”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este lunes durante su intervención en el Foro de Davos “verdaderas sanciones” contra Rusia que obliguen a Moscú a “pagar por sus acciones agresivas” a raíz de la invasión del territorio ucraniano. “El mundo aún no ha impuesto sanciones contra Rusia que fuercen al país a pagar por sus acciones”, ha aseverado el mandatario, que ha recalcado que “cualquier potencial agresor que quiere iniciar una guerra brutal contra su vecino sabe exactamente adónde se dirige”.

El líder ucraniano ha dicho que la invasión en curso de Rusia determinará si “la fuerza bruta gobernará el mundo”. “Este es el momento en el que se decide si la fuerza bruta gobernará el mundo”, dijo Zelenski antes de pedir a las naciones que apliquen más y más fuertes sanciones a Rusia. A su juicio, es necesario imponer un “embargo al petróleo ruso y un bloque total a todos los bancos, sin excepción”. “Hay que abandonar por completo el sector de la tecnología de la información ruso y el cese completo del comercio con el agresor”, ha afirmado.

En este sentido, Zelenski ha señalado que el comportamiento de la comunidad internacional debe servir de “precedente para ejercer presión”, algo que “servirá para mantener la paz durante décadas”. Por ello, ha insistido en la necesidad de “sentar precedente” y abandonar “el mercado ruso para que las marcas a nivel internacional no sean asociadas con los crímenes de guerra ni sean utilizadas por criminales con intereses sanguinarios”.

“Los valores deben importar, especialmente cuando se lleva a cabo una guerra a gran escala y los mercados globales se han desestabilizado porque alguien no está respetando los valores. Todos cargaremos con las pérdidas”, ha aseverado.

Además, ha defendido que Ucrania ha ofrecido a todas las empresas que abandonen Rusia seguir operando en el país. “Obtendrán acceso no solo al mercado sino también al mercado común europeo y, al mismo tiempo, la posición de esas marcas se reforzarán debido al hecho de que apoyan la libertad”, ha afirmado. “Si la fuerza bruta domina, entonces no hay necesidad de reunirse en Davos”, ha recalcado antes de sostener que “la fuerza bruta no discute, solo mata”.