Nayib Bukele: pandemia, bitcoin y guerra contra pandillas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele cumplió este miércoles tres de los cinco años de su mandato y entra a su cuarto año al frente del Ejecutivo, un periodo marcado por la pandemia, la implantación del bitcoin como moneda oficial en el país y el enfrentamiento de su Ejecutivo contra las pandillas.

“Estoy aquí para decirles a todos algo que muchos pensaron que era imposible: estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas”, dijo el presidente durante la presentación del informe de su tercer año de mandato ante el Congreso.

“En tres años hemos arrebatado el poder a los poderes fácticos y lo hemos dado al pueblo y la gente ya siente cómo es vivir sin actividad de pandillas”, ha recalcado Bukele ante 79 parlamentarios en la Asamblea Nacional de El Salvador.

Así, ha afirmado que el país latinoamericano “está cerca de una realidad que fue negada” y que se atrevería a decir que hasta hace pocos meses “muchos salvadoreños se preguntaban si algún día lo lograrían”.

En este sentido, el mandatario ha culpado a los partidos de la oposición de ser responsables de la proliferación de la violencia ejercida por las pandillas y ha mencionado que más de 120.000 personas han sido asesinadas, “sin contar desaparecidos”.

Asimismo, ha subrayado que la bajada de asesinatos durante su administración se debe al éxito del ‘Plan Control Territorial’ iniciado 20 días antes de su Gobierno, en 2019.

Bukele ha enviado un mensaje a los “amigos y no tan amigos” de la comunidad internacional: “Quienes quieran apoyarnos son bienvenidos a construir este sueño con nosotros, pero los que no mejor apártense, no vamos a permitir que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o darnos órdenes”, ha aseverado.

“Queremos ser amigos, socios, aliados, pero no colonia ni patio trasero. Nuestras puertas están abiertas de par en par pero no vamos a permitir que vengan a decirnos lo que debemos hacer”, ha agregado el presidente.

Este mensaje ha sido emitido debido a que El Salvador ha recibido constantes solicitudes de organismos internacionales para respetar y garantizar la defensa de los Derechos Humanos.

Así, ha recalcado que su Gobierno no es una “dictadura”, es un “liderazgo democrático” y ha precisado que no se tendrán en cuenta los asesinatos de pandilleros durante enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad. “El Salvador se habría convertido en mayo en el país más seguro de América Latina”, ha remachado.

“El Salvador, que por muchos años fue de las pandillas, al fin es nuestro y la victoria está lista y seguimos”, ha sentenciado.

REELECCIÓN INMEDIATA

El mandatario es el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata tras un cambio de criterio hecho por los magistrados de la Sala de lo Constitucional que sus aliados en el Congreso eligieron en un proceso ampliamente criticado.

En un fallo de septiembre de 2021, estos jueces señalaron que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años, mientras que en sentencias anteriores un mandatario debía terminar su período de 5 años y esperar 10 para buscar nuevamente la Presidencia.

Desde entonces, Bukele no se ha pronunciado, pero funcionarios y seguidores han respaldado públicamente su reelección inmediata.

Al cierre del tercer año del mandato, Bukele ha mantenido un amplio respaldo de la población hacia su forma de gobernar y, de no ocurrir nada extraordinario de cara al final de su mandato, le alcanzaría para hacerse nuevamente con la silla presidencial.

ALTA APROBACIÓN DE GESTIÓN

Bukele suma un año más de gobernar el país centroamericano en momentos en que su Gobierno ha sido acusado de sostener un pacto con las pandillas, cuya ruptura habría desencadenado una escalada de asesinatos, y dudas por su apuesta por el bitcóin, que no se recupera tras una marcada caída en su valor.

En estos tres años, el mandatario salvadoreño ha recibido más críticas y señalamientos por parte de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos por algunas decisiones y acciones polémicas.

No obstante, dichas críticas parecen no desgastar la imagen de Bukele ante la mayoría de ciudadanos y acciones como implementar un régimen de excepción para combatir a las pandillas elevan la popularidad del mandatario, de acuerdo a diversas encuestas.

De acuerdo con un sondeo de la Unidad de Investigación de La Prensa Gráfica (LPG Datos) divulgado este miércoles, aproximadamente el 87 % de los salvadoreños aprueba la gestión de Bukele.

Los resultados del sondeo señalan que el 86,8 % de los encuestados respondió que aprueba el trabajo de Bukele en el poder, el 9,1 % lo desaprueba, mientras que 4,1 % no respondió.

“Bukele llega al cierre de su tercer año de Gobierno con una aprobación alta, impulsado por una política de entrega de ayudas directas, su presunto buen manejo de la pandemia y la reciente ola de capturas en medio de un régimen de excepción”, según señala el medio.

La última encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC), de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), indica que la población aprueba la gestión de Bukele con una nota de 8,34, en una escala del 0 al 10.

Lejos de caer, la imagen del mandatario se recuperó de un leve descenso registrado a finales de 2021, cuando su nota fue de 7,84, siendo esta la única evaluación menor de 8 que esta encuestadora registra desde enero de 2020.

BITCÓIN Y “GUERRA” CONTRA PANDILLAS

La apuesta de Bukele por el bitcóin, que el país adoptó como moneda legal en septiembre pasado, es la primera medida con amplio rechazo de la población.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, señaló este miércoles durante una entrevista televisada que el precio del criptoactivo “está en plena recuperación” tras una caída a mediados de mayo en un 60 % de sus máximos históricos.

“Ahora somos el país del bitcóin, hemos establecido una estrategia importante en materia de inclusión e innovación financiera a través del bitcóin”, dijo Zelaya sin profundizar sobre dicha estrategia.

Entre el 6 de septiembre de 2021 y el pasado 9 de mayo, El Salvador ha acumulado 2.301 bitcoines, cuyo valor de compra fue superior a los 100 millones de dólares.

La otra gran apuesta de Bukele en estos últimos meses es la llamada “guerra contra las pandillas”, que se enmarca en un régimen de excepción decretado tras una ola de asesinatos que se cobró la vida de 87 personas.

Aunque entes internacionales y nacionales han alertado de violaciones a los derechos humanos durante el estado de excepción, aprobado por un mes a finales de marzo y ampliado por dos más, dicha medida cuenta con una aprobación del 74 % de la población, de acuerdo con LPG Datos.

Bukele llegó al Ejecutivo en junio de 2019 bajo la bandera de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y se espera que brinde un mensaje a la nación a las 20.00 hora local (02.00 GMT del jueves).