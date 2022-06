Última hora de la guerra en Ucrania | El Papa, tras criticar los “ladridos de la OTAN”, dice que no está a favor de Putin

Día 111 de la guerra. Día tras día, Rusia golpea la región ucraniana de Donbás con incesantes ataques aéreos y de artillería, y avanza lenta pero constante para apoderarse del corazón industrial de su vecino. Con el conflicto ahora en su cuarto mes, es una campaña de alto riesgo que podría dictar el curso de toda la guerra. Si Rusia prevalece en la batalla de Donbás, significará que Ucrania perderá no solo territorio sino quizás la mayor parte de sus fuerzas militares más capaces, abriendo el camino para que Moscú tome más territorio y dicte sus términos a Kyiv. Un fracaso ruso podría sentar las bases para una contraofensiva ucraniana y posiblemente provocar una agitación política en el Kremlin.

Rusia usa Ucrania como campo de investigación de nuevas armas, según Kiev

Rusia está usando la invasión de Ucrania, que se inició el pasado 24 de febrero, como campo de pruebas para investigar nuevo armamento que viola el derecho internacional, aseguró la viceministra de Defensa ucraniana, Anna Maliar. Durante el informativo nacional de 24 horas emitido quen las televisiones ucranianas, Maliar precisó que “los rusos están utilizando en territorio ucraniano una amplia gama de armas que están prohibidas por las leyes internacionales”. “Y no solo eso: están usando algunas armas para pruebas, para investigación. De hecho, están usando la guerra para probar nuevas armas, y todo esto se aplica aquí”, agregó la viceministra.

Nadiya Trubchaninova llora ante el ataúd de su hijo Vadym, asesinado en Bucha por soldados rusos

Al menos cinco muertos y 33 heridos en la región separatista de Donetsk en Ucrania

Al menos cinco personas han muerto y 33 han resultado heridas este lunes tras un bombardeo en la región separatista de Donetsk en Ucrania. “El número de heridos en los bombardeos de las fuerzas ucranianas en Donetsk este lunes ha sospechado a 33, mientras que el número de víctimas mortales ha crecido a cinco”, ha afirmado la misión de Donetsk en el centro de Coordinación y Control del Alto el Fuego en un comunicado, tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS. Anteriormente, la misión ha informado este lunes de un bombardeo masivo en ciudades y asentamientos en la región separatista de Donetsk.

Zelenski denuncia el bloqueo informativo y “civilizacional” de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este lunes el bloqueo informativo, e incluso “civilizacional”, del ejército ruso y pidió que se comunique a los habitantes del sur ocupado que “habrá liberación” , aunque admitió que en la batalla en el Donbás el “precio es aterrador”. “Debemos entender que los ocupantes mantienen el territorio ocupado no solo en un bloqueo de información. Yo lo llamaría un bloqueo civilizacional”, dijo Zelenski en su habitual discurso nocturno, publicado por la web presidencial. Acusó a Rusia de tratar “de hacer que la gente no sepa nada sobre Ucrania y cómo estamos tratando de liberar nuestro territorio. Están tratando de que dejen de pensar en volver a la vida normal, obligándolos a reconciliarse”. Añadió que en algunas zonas, los ocupantes impidieron deliberadamente el restablecimiento del suministro eléctrico (...) Bloquearon la comunicación. Nuestra televisión está siendo apagada. Cerraron la salida de la ocupación y simplemente no permitan ni siquiera los corredores humanos para que podamos llevar a la gente al menos bienes básicos y medicamentos”, insistió.

El puente de Irpin se ha convertido en un lugar de homenaje para los ucranianos

El Papa dice que no está a favor de Putin

El Papa Francisco rechazó la distinción entre “buenos y malos” en la guerra de Ucrania, dijo el diario La Stampa, que informó sobre la conversación del Papa con editores de revistas culturales jesuitas europeas. Cuando se le preguntó si estaba a favor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, el Papa respondió: “No, no lo estoy, simplemente me opongo a reducir la complejidad a la distinción entre el bien y el mal”. El Papa Francisco espera reunirse con el Patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa en septiembre en Kazajstán, agregó.

Los agricultores sitiados de Ucrania temen un “infierno” de cosechas en tiempo de guerra

Mientras montones de harina de girasol de 10 metros de altura arden sin llama entre las ruinas ennegrecidas de una de las principales terminales agrícolas de Ucrania, los agricultores de esta región de primera línea se esfuerzan por sobrevivir a una cosecha bajo el fuego ruso. Ven el bombardeo ruso de las instalaciones portuarias de Nika-Tera en la ciudad sureña de Mykolaiv el 4 de junio como el ejemplo más dramático de un asalto más amplio a un pilar de la economía de Ucrania y del mundo. “La agricultura es uno de los pocos sectores comerciales que está funcionando... Por supuesto que quieren destruirlo. Quieren acabar con esta fuente de ingresos en el país”, dijo el agricultor Volodymyr Onyschuk cerca de una pila de casquillos de proyectiles rusos en su 2.000 hectárea de explotación de trigo y girasol cerca de Mykolaiv.

