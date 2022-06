Última hora de la guerra en Ucrania | Un ex primer ministro ruso avisa: “Si Ucrania cae, los estados bálticos serán los siguientes”

Día 110 de la guerra. Las bajas de Ucrania en la guerra con Rusia son un secreto, pero a medida que se recrudecen los enfrentamientos en el Donbás el dolor por las pérdidas se deja sentir incluso en las localidades más pequeñas. Ocultar las muertes propias en combate y exagerar las del enemigo es habitual en tiempos de guerra, y tanto Rusia como Ucrania han dado pocos datos sobre sus pérdidas totales para mantener la moral alta. Pero la cruenta batalla en Donbás hace evidentes los fallecidos en todo el país. El presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, reconoció que entre 50 y 100 uniformados ucranianos mueren cada día en el este. Uno de los asesores del presidente, Oleksiy Arestovych, cifró en unos 10.000 los soldados ucranianos fallecidos desde el inicio de la invasión. Ucrania sitúa las bajas rusas en más de 31.000. Ninguna de esas cifras se puede verificar.

8:00h

El ex primer ministro ruso avisa: “Si Ucrania cae, los estados bálticos serán los siguientes”

“Si Ucrania cae, los estados bálticos serán los siguientes”, así lo ha dicho el ex primer ministro ruso Mikhail Kasyanov entre 200 y 2004. Kasyanov

explicó en una entrevista que espera que la guerra pudiera durar hasta dos años, pero que está convencido de que Rusia podría volver a un camino democrático. El ex dirigente, de 64 años, que defendió lazos estrechos con Occidente como primer ministro, dijo que, como muchos otros rusos, no creía en las semanas previas a la guerra que realmente sucedería. Kasyanov solo entendió que Putin no estaba mintiendo cuando lo vio convocar a los principales líderes del país para una reunión teatral del consejo de seguridad tres días antes de la invasión el 24 de febrero. “Cuando vi la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia me di cuenta, sí, habrá una guerra”, dijo Kasyanov.

Agregó que sentía que Putin ya no estaba pensando correctamente. “Simplemente conozco a estas personas y al mirarlas vi que Putin ya está fuera de sí. No en un sentido médico sino en términos políticos”, dijo. “Conocí a un Putin diferente”. Después de ser despedido por Putin, Kasyanov se unió a la oposición rusa y se convirtió en uno de los críticos más vocales del Kremlin. Ahora es el líder del partido opositor Libertad del Pueblo, o Parnas.

Kasyanov dijo no estar de acuerdo con la sugerencia del presidente francés Emmanuel Macron de que Putin no debería ser humillado. También rechazó las peticiones de que Ucrania cediera territorio para poner fin a la guerra. “Creo que esto está mal y espero que Occidente no siga ese camino”. El ex primer ministro cree que Putin será reemplazado por un “cuasi-sucesor” controlado por los servicios de seguridad. Pero un sucesor no podría controlar el sistema por mucho tiempo y finalmente Rusia organizará elecciones libres y justas.

7:00 h

Los rusos mantienen rodeados a los ucranianianos en Severodonetsk

El ejército, ruso con el apoyo de la artillería, ha logrado asaltar la estratégica ciudad de Severodonetsk, en el este de Ucrania, y mantiene rodeados a las tropas ucranianas que quedan en la zona. Según el último informe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en su ofensiva sobre esta ciudad, que podría dar a los rusos el control de toda la región de Lugansk, “el enemigo tuvo un éxito relativo”, porque no ha expulsado del todo a las tropas ucranianas y, por ello, “la lucha continúa”, asegura en su página de Facebook. Así, “las fuerzas de ocupación se centran en ofensivas para rodear a las tropas ucranianas en las áreas de Severodonetsk y (y la cercana) Lisychansk, y para bloquear las rutas logísticas desde Bakhmut”, otra población de la zona.

6:00h

Más de 50 personas detenidas en protestas contra la guerra en el metro de Moscú

Más de 50 personas han sido detenidas en Rusia durante la jornada de protestas de este domingo contra la guerra en Ucrania, entre ellas se encuentran activistas políticos, periodistas y ciudadanos, según la organización civil OVD-Info. Las detenciones masivas se han producido debido a la información que circulaba en varios canales de Telegram sobre una protesta contra la guerra en Ucrania, que supuestamente iba a tener lugar en el centro de Moscú el 12 de junio, Día de Rusia, tal y como ha informado la emisora rusa Svoboda.

5:00h

Rusia mató a cientos de civiles con armas prohibidas en Járkov, denuncia Amnistía Internacional

El uso indiscriminado por Rusia de armamento prohibido como bombas de racimo ha causado la muerte a cientos de civiles en la ciudad ucraniana de Járkov, según una investigación revelada este lunes por Amnistía Internacional (AI). En su informe “Cualquiera puede morir en cualquier momento”, la organización acusa a las tropas rusas de bombardear indiscriminadamente barrios residenciales de Járkov con cohetes que por su naturaleza tienen escasa precisión para alcanzar objetivos determinados. Los investigadores de AI hallaron pruebas del uso reiterado de municiones de racimo 9N210 y 9N235, así como de minas dispersables, prohibidas todas ellas por los tratados internacionales.